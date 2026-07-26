Phil Foden zaoferował się Barcelonie. Flick natychmiast zdecydował

Phil Foden nie jest pewny swojej przyszłości w Manchesterze City i postanowił zaoferować się Barcelonie. Hansi Flick jednak odmówił, gdyż ma już obsadzoną tę pozycję. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "El Nacional".

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Phil Foden

Barcelona nie liczy na transfer Fodena

Barcelona tego lata sprowadziła Anthony’ego Gordona. Transfer Anglika na Camp Nou wywołał wielkie emocje, gdyż był ruchem niespodziewanym oraz sporym jak na obecne możliwości Dumy Katalonii. Za byłego już gracza Newcastle United zapłacono 80 milionów euro. Okazuje się jednak, że nie tylko on mógł trafić do Hiszpanii z Wysp Brytyjskich.

Według informacji, które przekazał serwis „El Nacional” swoje usługi Barcelonie zaoferował Phil Foden. Hansi Flick jednak natychmiast zdecydował, że nie potrzebuje tego zawodnika i odrzucił taki transfer. Ofensywny gracz Manchesteru City może występować na wielu pozycjach, ale wszystkie z nich są doskonale obsadzone w obecnej kadrze Blaugrany. Z pewnością ruch ten byłby rozważany gdyby nie zakup Gordona. Decyzja Fodena nie może jednak dziwić, Anglik nie jest pewny przyszłości w zespole Obywateli po odejściu Pepa Guardioli.

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Phil Foden w minionym sezonie rozegrał w sumie 50 spotkań, w których zdobył 10 goli oraz zanotował siedem asyst. Jego rola w zespole Manchesteru City zaczęła jednak spadać. Łącznie dla pierwszej drużyny rozegrał on niespełna 370 spotkań, w których zdobył 110 goli. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-letniego reprezentanta Anglii obecnie na 70 milionów euro.

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