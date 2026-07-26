FC Barcelona szykuje kolejne wzmocnienia. Jak się okazuje, Duma Katalonii rzuciła wyzwanie Realowi Madryt i Paris Saint-Germain. Na ich radarze znalazł się Rodri z Manchesteru City - informuje Fabrice Hawkins.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Rodri wzbudził zainteresowanie FC Barcelony

FC Barcelona zmieniła właśnie plany transferowe. Mistrzowie Hiszpanii rozpoczęli poszukiwanie nowego środkowego pomocnika. Z kontuzją zmaga się bowiem Frankie de Jong, a władze klubu przeczesują rynek w znalezieniu jego zastępcy. Fabrice Hawkins przekazał szokujące doniesienia. Otóż Duma Katalonii włączyła się do walki o transfer Rodriego z Manchesteru City.

Wspomniane źródło zaznacza oczywiście, że FC Barcelona nie jest jedynym zespołem, który chce hiszpańskiego gwiazdora. Mistrz świata znajduje się również w kręgu zainteresowań Realu Madryt oraz Paris Saint-Germain. To właśnie mistrzowie Francji nie tak dawno temu dodali pomocnika do swojej transferowej listy życzeń.

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Transfer Rodriego byłby jednym, o ile nie największym ruchem podczas trwającego letniego okienka. Niewykluczone jest też, że reprezentant Hiszpanii zostanie w Manchesterze City. Mistrz świata doskonale czuje się na boiskach Premier League i wciąż rozmawia z obecnym pracodawcą na temat przedłużenia kontraktu.

Rodri dotychczas rozegrał 298 spotkań w koszulce Manchesteru City. Reprezentant Hiszpanii zdołał zgromadzić na swoim koncie 28 trafień, a także zaliczył 32 asysty.