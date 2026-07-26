Barcelona włączyła się do walki. Gwiazda Manchesteru City rozchwytywana

09:02, 26. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Fabrice Hawkins

FC Barcelona szykuje kolejne wzmocnienia. Jak się okazuje, Duma Katalonii rzuciła wyzwanie Realowi Madryt i Paris Saint-Germain. Na ich radarze znalazł się Rodri z Manchesteru City - informuje Fabrice Hawkins.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Rodri wzbudził zainteresowanie FC Barcelony

FC Barcelona zmieniła właśnie plany transferowe. Mistrzowie Hiszpanii rozpoczęli poszukiwanie nowego środkowego pomocnika. Z kontuzją zmaga się bowiem Frankie de Jong, a władze klubu przeczesują rynek w znalezieniu jego zastępcy. Fabrice Hawkins przekazał szokujące doniesienia. Otóż Duma Katalonii włączyła się do walki o transfer Rodriego z Manchesteru City.

Wspomniane źródło zaznacza oczywiście, że FC Barcelona nie jest jedynym zespołem, który chce hiszpańskiego gwiazdora. Mistrz świata znajduje się również w kręgu zainteresowań Realu Madryt oraz Paris Saint-Germain. To właśnie mistrzowie Francji nie tak dawno temu dodali pomocnika do swojej transferowej listy życzeń.

Oglądaj EKSTRAKLASĘ w CANAL PLUS ZA DARMO przez 3 miesiące. Skorzystaj z promocji STS z kodem GOALPLUS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Transfer Rodriego byłby jednym, o ile nie największym ruchem podczas trwającego letniego okienka. Niewykluczone jest też, że reprezentant Hiszpanii zostanie w Manchesterze City. Mistrz świata doskonale czuje się na boiskach Premier League i wciąż rozmawia z obecnym pracodawcą na temat przedłużenia kontraktu.

Rodri dotychczas rozegrał 298 spotkań w koszulce Manchesteru City. Reprezentant Hiszpanii zdołał zgromadzić na swoim koncie 28 trafień, a także zaliczył 32 asysty.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości