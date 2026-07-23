Flick wściekły na gwiazdę Barcelony. Odmówił gry w kluczowym meczu

Hansi Flick jest wściekły na jedną z gwiazd FC Barcelony. Okazuje się, że w minionym sezonie Frenkie De Jong odmówił gry od pierwszej minuty w starciu z Atletico Madryt - ujawnił Gerard Romero.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

De Jong na wylocie z Barcelony?! Flick jest na niego wściekły

FC Barcelona przygotowuje się do nowego sezonu, który wystartuje w drugiej połowie sierpnia. Podopieczni Hansiego Flicka będą bronić po raz kolejny mistrzowskiego tytułu. Na jaw wyszły szokujące informacje, które mogą wpłynąć na morale w szatnie. Okazuje się, że szkoleniowiec ma za złe jednej z gwiazd zachowania w kluczowym momencie poprzedniego sezonu.

Tym piłkarzem jest Frenkie De Jong. Cała sytuacja miała miejsce przed rewanżowym meczem z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów. Jak donosi Gerard Romero, reprezentant Holandii wracał po kontuzji i dostał zielone światło na grę od klubowych lekarzy. Flick chciał wystawić go od początku w pierwszym składzie, ale pomocnik odmówił. Tłumaczył się tym, że nie chce podejmować ryzyka.

Flick był rozczarowany i zły na decyzję piłkarza. De Jong stracił zaufanie trenera, przez co miał starać się opuścić klub. Między innymi chciał opóźnić jak najdłużej diagnozę ostatniego urazu, jakiego doznał podczas Mistrzostw Świata 2026.

Na ten moment nie wiadomo, jak będzie wyglądała przyszłość zawodnika. W poprzednim sezonie, gdy tylko był zdrowy, regularnie pojawiał się na boisku. Łącznie rozegrał 38 meczów, w których strzelił gola i zaliczył osiem asyst. Z Barceloną jest związany od lipca 2019 roku. Jego obecna umowa wygasa dopiero w połowie 2029 roku.