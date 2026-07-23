PSG szykuje hit za 120 milionów euro. Gwiazda Chelsea chce zmienić klub

Paris Saint-Germain planuje przeprowadzić jeden z największych transferów tego lata. Francuski klub przygotowuje ofertę za Enzo Fernandeza, który ma być otwarty na odejście z Chelsea.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Enrique wskazał wymarzone wzmocnienie

Według „Fichajes” PSG zamierza złożyć Chelsea oficjalną ofertę opiewającą na 120 milionów euro za Enzo Fernandeza. Argentyński pomocnik ma być jednym z głównych celów mistrzów Francji, a sam zawodnik miał przekazać, że jest gotowy rozpocząć nowy etap kariery w Ligue 1.

Transfer ma odbywać się na wyraźne życzenie Luisa Enrique. Hiszpański szkoleniowiec widzi Fernandeza jako brakujący element środka pola, który miałby stworzyć linię pomocy wspólnie z Vitinhą i Joao Nevesem. W poprzednim sezonie reprezentant Argentyny rozegrał 54 mecze we wszystkich rozgrywkach, zdobył 15 bramek i zanotował siedem asyst.

Chelsea nie wyklucza sprzedaży swojej gwiazdy, ale oczekuje kwoty wynoszącej 120 milionów euro. Przeciwny takiemu transferowi jest jednak nowy trener Londyńczyków Xabi Alonso. Hiszpan uważa Fernandeza za jednego z kluczowych zawodników swojego projektu i w najbliższych tygodniach zamierza przekonywać go do pozostania na Stamford Bridge.

PSG ma być gotowe do tak dużej inwestycji po sprzedaży Goncalo Ramosa i Kang Ina Lee. Według doniesień oferta za Fernandeza ma trafić do Chelsea jeszcze przed końcem lipca. Ostateczne powodzenie całej operacji będzie zależało od decyzji samego piłkarza oraz stanowiska Xabiego Alonso, który wciąż liczy na zatrzymanie Argentyńczyka w Londynie.