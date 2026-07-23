Liverpool blisko hitu za 100 milionów funtów. Arsenal może obejść się smakiem

Liverpool jest coraz bliżej przeprowadzenia jednego z największych transferów tego lata. Bradley Barcola ma być o krok od przenosin na Anfield Road, mimo zainteresowania ze strony Arsenalu i Bayernu Monachium.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

PSG może sprzedać Barcolę

Według doniesień „CaughtOffside”, Liverpool wyrósł na faworyta do pozyskania Bradleya Barcoli. Francuski skrzydłowy od dłuższego czasu znajduje się na liście życzeń The Reds, którzy widzą w nim zawodnika mogącego w przyszłości odegrać ważną rolę w ofensywie. Jest wymarzonym następcą Mohameda Salaha.

Paris Saint-Germain ma być gotowe rozważyć sprzedaż reprezentanta Francji za około 100 milionów funtów. Mistrzowie Francji potrzebują środków na kolejne transfery, ponieważ pracują nad sprowadzeniem Maghnesa Akliouche’a oraz Yana Diomande. Na ich celowniku znajduje się również Enzo Fernandez z Chelsea, a to kolejny ruch, który wymaga olbrzymich nakładów finansowych.

Na transfer Barcoli liczył również Arsenal, jednak według angielskich mediów Londyńczycy przegrywają wyścig o podpis 23-latka. Kanonierzy wcześniej bez powodzenia walczyli także o Morgana Rogersa, który ostatecznie wybrał Chelsea.

Liverpool zamierza kontynuować przebudowę składu po rozczarowującym poprzednim sezonie. Klub wierzy, że Barcola będzie jednym z kluczowych elementów nowego projektu, choć jednocześnie wciąż szuka kolejnych wzmocnień. Priorytetem pozostaje także pozyskanie środkowego obrońcy po odejściu Ibrahimy Konate.