Pietuszewski kontuzjowany! Złe wieści płyną z Portugalii

Oskar Pietuszewski doznał kontuzji podczas przygotowań do nowego sezonu. Jak podaje Record, nastolatek może opuścić mecz FC Porto - Torreense o Superpuchar Portugalii.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Oskar Pietuszewski doznał kontuzji. Nie zagra o Superpuchar Portugalii

Oskar Pietuszewski w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu przebojem wywalczył miejsce w wyjściowej jedenastce FC Porto. Przez ostatnie pół roku był kluczowym piłkarzem w składzie Francesco Farioliego. Łącznie strzelił trzy gole i zaliczył cztery asysty w osiemnastu meczach. Nadchodząca kampania miała przynieść kolejny krok w rozwoju i jeszcze większą rolę w ekipie mistrza Portugalii.

Przygotowania do nowego sezonu zakłóciła kontuzja. Jak donosi serwis Record, reprezentant Polski doznał urazu prawego uda. Portugalczycy nie byli w stanie jednak określić, jak poważna jest to kontuzja i ile będzie pauzował.

Niebawem FC Porto zmierzy się z Torreense o Superpuchar Portugalii. Niewykluczone, że Pietuszewski nie wystąpi w starciu z drugoligowcem. Mecz odbędzie się 1 sierpnia, a więc już w przyszłym tygodniu. Wcześniej drużyna w składzie z Jakubem Kiwiorem oraz Janem Bednarkiem zagra sparing z Aston Villą. Wcześniej podopieczni Farioliego przegrali sparing z Gil Vicente (0:1).

Co ciekawe, mniej więcej w tym samym czasie w mediach pojawiły się doniesienia o transferze młodego Polaka. Oskar Pietuszewski znalazł się w kręgu zainteresowań Borussii Dortmund. Miało dojść do pierwszego kontaktu z otoczeniem piłkarza.