Erling Haaland miał już podjąć decyzję dotyczącą kolejnego etapu swojej kariery. Norweski napastnik poprosił swoich przedstawicieli o zorganizowanie spotkania, które może okazać się kluczowe dla przyszłego transferu.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland chce trafić do Realu Madryt

Erling Haaland już teraz ma przygotowywać grunt pod transfer, który mógłby dojść do skutku w 2027 roku. Jak informuje El Nacional, reprezentant Norwegii polecił swoim agentom zorganizowanie spotkania w Madrycie, aby poznać stanowisko Realu wobec jego przyszłości.

Według doniesień napastnik nie zamierza jeszcze rozpoczynać negocjacji z Manchesterem City. Najpierw chce dowiedzieć się, czy Królewscy rzeczywiście są gotowi uczynić go jednym z filarów swojego projektu.

Kilka dni wcześniej dziennikarz Carlos Carpio przekazał, że transfer Haalanda do Realu wydaje się bardziej prawdopodobny niż inne głośne ruchy rozważane przez klub. Jako najbardziej realny termin wskazywany jest właśnie 2027 rok.

Manchester City pozostaje największą przeszkodą

Haaland jest związany z Manchesterem City długoterminowym kontraktem obowiązującym do 2034 roku. Oznacza to, że każda próba jego sprowadzenia będzie wymagała skomplikowanych negocjacji lub aktywowania specjalnych zapisów w umowie, o których od dawna spekulują media.

Na tym etapie nie ma jeszcze mowy o oficjalnej ofercie. Plan zakłada jedynie rozpoczęcie rozmów z Realem Madryt i sprawdzenie, czy zainteresowanie hiszpańskiego giganta jest na tyle konkretne, aby w przyszłości rozpocząć negocjacje z Manchesterem City.

Jeżeli spotkanie potwierdzi gotowość Realu do przeprowadzenia operacji, transfer jednego z najlepszych napastników świata może zacząć nabierać realnych kształtów.