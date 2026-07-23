„Real Madryt cię potrzebuje”. Mbappe przekonał gwiazdę do transferu

Kylian Mbappe przekonał Michaela Olise, żeby dołączył do Realu Madryt. Bild informuje, że podczas mundialu piłkarze codziennie rozmawiali o transferze. Florentino Perez wie o wszystkim.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe namówił Olise na transfer do Realu Madryt

Real Madryt i nie jest to żadna tajemnica, chce dokonać jeszcze co najmniej jednego lub dwóch transferów. Do tej pory Florentino Perez działał bardzo sprawnie na rynku transferowym. W trakcie mundialu udało mu się sfinalizować cztery głośne transakcje. Do zespołu dołączyły takie gwiazdy jak Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate oraz Bernardo Silva.

Obecnie trwają wewnętrzne dyskusje na temat sprowadzenie MVP Mistrzostw Świata. Problem w tym, prezydent klubu ma wątpliwości, czy Rodri powinien trafić na Bernabeu. Wydaje się, że obecnie priorytet jest zupełnie inny, a ma nim być Michael Olise.

Saga transferowa z udziałem Olise trwa od dawna. Bayern Monachium potwierdził, że nie zamierza sprzedawać Francuza, ale wygląda na to, że sam piłkarz będzie naciskał na transfer. BILD ujawnił, że skrzydłowy zgodził się na przeprowadzkę do wicemistrza Hiszpanii.

W trakcie Mistrzostw Świata codziennie rozmawiał z nim Kylian Mbappe, który namawiał go do transferu. „Real Madryt cię potrzebuje” – przekonywał. Napastnik zachwalał nie tylko klub, ale również życie w stolicy oraz fakt, że stanowiliby idealny duet na boisku. Olise miał przyznać mu rację i zgodzić się na zmianę otoczenia. O wszystkim wie już Florentino Perez, do którego należy ostatnie słowo.