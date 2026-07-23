Barcelona zatrzyma swoją gwiazdę. Gigant wycofał się z walki o transfer

Barcelona otrzymała bardzo dobre wiadomości w sprawie przyszłości Raphinhi. Wszystko wskazuje na to, że największe zagrożenie dla pozostania Brazylijczyka w klubie właśnie zniknęło.

fot. rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Al Hilal zmieniło plany ws. Raphinhy

Przez wiele tygodni Al Hilal należało do grona klubów najmocniej zainteresowanych sprowadzeniem Raphinhi. Saudyjczycy byli gotowi spełnić oczekiwania finansowe Barcelony i zaproponować skrzydłowemu znacznie wyższe zarobki niż te, które otrzymuje w Hiszpanii. Mimo to reprezentant Brazylii od początku dawał do zrozumienia, że jego priorytetem jest pozostanie na Camp Nou.

Według dziennika „Sport” saga transferowa dobiegła końca. Al Hilal wycofało się z walki o 29-latka po osiągnięciu porozumienia z West Hamem w sprawie transferu Crysencio Summerville’a. Fabrizio Romano informował, że holenderski skrzydłowy zaakceptował już ofertę saudyjskiego klubu i wyraził zgodę na przejście testów medycznych.

Pozyskanie Summerville’a sprawia, że Al Hilal nie zamierza już wracać do tematu Raphinhi. Dla Barcelony to bardzo dobra wiadomość, ponieważ klub nie będzie musiał odpierać kolejnych prób pozyskania jednego ze swoich najważniejszych zawodników.

Sam Brazylijczyk ani przez moment nie miał zmienić swojego stanowiska. Możliwość dalszej gry w La Lidze i Lidze Mistrzów była dla niego ważniejsza od lukratywnej oferty z Arabii Saudyjskiej. Wszystko wskazuje więc na to, że Raphinha pozostanie do dyspozycji Hansiego Flicka także w nadchodzącym sezonie.