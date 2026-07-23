Wielki klub skontaktował się z Pietuszewskim! Oni chcą transferu

Oskar Pietuszewski wzbudza coraz większe zainteresowanie czołowych europejskich klubów. Jeden z gigantów wykonał już pierwszy konkretny krok i nawiązał kontakt z otoczeniem reprezentanta Polski.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Borussia Dortmund ruszyła po Pietuszewskiego

Oskar Pietuszewski znalazł się na celowniku Borussii Dortmund. Jak informuje Ekrem Konur na łamach Fussballdaten.de, niemiecki klub rozpoczął działania mające na celu sprowadzenie polskiego talentu.

Według źródła przedstawiciele Borussii po otwarciu letniego okna transferowego skontaktowali się z otoczeniem zawodnika, aby poznać jego plany oraz oczekiwania dotyczące dalszego rozwoju kariery.

Dortmund od dłuższego czasu obserwuje występy Pietuszewskiego. W klubie szczególnie ceni się jego kreatywność i spokój w grze pod presją. Polak miał rzekomo otrzymać również szczegółowy plan rozwoju, choć nie obiecano mu miejsca w podstawowym składzie.

FC Porto stawia twarde warunki

Największym problemem dla Borussii mogą okazać się wymagania FC Porto. Portugalski klub nie zamierza rozstawać się ze swoim zawodnikiem i odwołuje się do zapisanej w kontrakcie klauzuli wykupu, która ma wynosić ponad 60 milionów euro.

Dortmund nie planuje jednak płacić takiej kwoty. Niemcy przygotowują ofertę opiewającą na około 35 milionów euro plus bonusy, licząc na wypracowanie kompromisu z portugalskim klubem.

Borussia nie jest jedynym zainteresowanym. Pietuszewski znajduje się również na radarze Manchesteru United, Manchesteru City, Liverpoolu, Arsenalu, Chelsea, Newcastle United, Bayernu Monachium oraz Atletico Madryt.

Na ten moment nie wiadomo, czy FC Porto zdecyduje się złagodzić swoje stanowisko. Jeśli nie, Borussia Dortmund może spróbować przekonać Portugalczyków dodatkowymi bonusami lub udziałem w przyszłej sprzedaży zawodnika.