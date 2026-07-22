Marc Casado może opuścić Barcelonę. Konkretny kierunek

Marc Casado może latem zostać zmuszony do opuszczenia Barcelony. Dziennik "Sport" donosi, że wciąż aktualna jest oferta Al-Ahli za pomocnika.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marc Casado

FC Barcelona podjęła decyzję w sprawie Marca Casado

Przyszłość Marca Casado w FC Barcelonie stoi pod znakiem zapytania. Wychowanek katalońskiego klubu wzbudza zainteresowanie kilku klubów. Jednym z najbardziej konkretnych kierunków może okazać się Arabia Saudyjska. Według najnowszych informacji, zainteresowanie 22-letnim pomocnikiem zwiększył Al-Ahli.

Saudyjski klub poszukuje zawodnika do środka pola, który potrafiłby nie tylko skutecznie zabezpieczać defensywę, ale również brać odpowiedzialność za rozegranie piłki. Barcelona uważa, że Casado tego lata powinien rozważyć zmianę klubu. Władze aktualnych mistrzów Hiszpanii mają być zdania, że w nowym sezonie jego możliwości regularnej gry mogą zostać mocno ograniczone.

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Kataloński klub jest gotowy rozstać się z pomocnikiem, ale tylko pod określonymi warunkami finansowymi. Barcelona oczekuje za Casado minimum 25 milionów euro. Na ten moment nie planuje podejmować pochopnych decyzji i jest gotowy poczekać na odpowiednią ofertę.

Casado znajduje się również na radarze Milanu, Stuttgartu oraz Manchesteru United. Pojawiały się także pomysły dotyczące wypożyczenia, ale Barcelona nie bierze obecnie takiego rozwiązania pod uwagę. Mimo jasnych planów klubu ostateczna decyzja ws. przyszłości będzie należeć do samego zawodnika. Casado jest mocno związany z Barceloną, której jest wychowankiem. Jego umowa na Camp Nou obowiązuje do lata 2028 roku.