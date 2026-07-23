Grał w Legii Warszawa. „Jestem blisko Widzewa Łódź”

Tomas Pekhart w przeszłości strzelał bramki dla Legii Warszawa. W rozmowie z beIN Sports ujawnił, że jest blisko Widzewa Łódź. Klub pytał go m.in. o opinię na temat Aleksandara Vukovicia.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Widzew Łódź

Pekhart ujawnia, że jest blisko Widzewa Łódź

Widzew Łódź liczy na start z czystą kartą po koszmarnym poprzednim sezonie. W poprzedniej kampanii rzutem na taśmę wywalczyli utrzymanie. Ta sztuka dokonała się pod wodzą Aleksandara Vukovicia, który został zatrudniony w roli trenera na początku marca. Warto dodać, że był czwartym szkoleniowcem łódzkiego klubu w kampanii 2025/2026.

Co ciekawe, przed wyborem Vukovicia, klub poprosił o opinię byłego piłkarza Legii Warszawa – Tomasa Pekharta. Czech doskonale go zna z czasów wspólnej pracy w stołecznym klubie. Napastnik ujawnił w rozmowie z beIN Sports, że jest blisko związany z Widzewem Łódź.

– Jestem bardzo blisko związany z ludźmi z Widzewa oraz właścicielem klubu, Robertem Dobrzyckim. Kiedy rozważali zatrudnienie Aleksandara Vukovicia, zapytali mnie o opinię na jego temat, ponieważ jest dla mnie jak drugi ojciec. Razem zdobywaliśmy trofea i to właśnie on sprowadził mnie do Legii. Łączy nas bardzo bliska relacja – powiedział Tomas Pekhart dla beIN Sports.

Pekhart podkreśla, że nie tylko z Dobrzyckim ma bliskie relacje, ale także ogólnie z ludźmi pracującymi wokół klubu. Jest przekonany, że w nadchodzącym sezonie Widzew będzie silny i powalczy o lepszy wynik.

– Jestem również mocno związany z Widzewem i ludźmi pracującymi wokół klubu. To bardzo ekscytujący projekt i uważam, że w tym sezonie Widzew może być naprawdę bardzo silny – dodał były piłkarz Legii Warszawa.

Pekhart grał w Legii Warszawa w latach 2020-2022 oraz 2023-2025. Łącznie ma na swoim koncie 173 mecze, 63 gole i 8 asyst. Dwa razy zdobywał mistrzostwo oraz puchar Polski.