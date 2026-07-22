Barcelona dostała jasny sygnał. Ferran Torres jest coraz bliżej transferu

18:58, 22. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  El Desmarque

Ferran Torres coraz poważniej rozważa zakończenie swojej przygody z FC Barceloną. Hiszpan nie spieszy się z podpisaniem nowej umowy i analizuje inne możliwości.

Hansi Flick
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fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Transferowy zwrot w Barcelonie. Ferran Torres patrzy w stronę Paryża

Ferran Torres może wkrótce stać się jednym z bohaterów głośnego transferu. Jak informuje hiszpański portal El Desmarque, skrzydłowy FC Barcelony jest coraz dalej od porozumienia z klubem w sprawie przedłużenia kontraktu. Co prawda władze Blaugrany chciałyby zatrzymać zawodnika na dłużej. Niemniej rozmowy nie przebiegają zgodnie z oczekiwaniami.

Według informacji źródła problemem nie są wyłącznie kwestie finansowe. Ferran Torres ma odczuwać rosnące rozczarowanie swoją pozycją w klubie z La Liga i uważać, że nie otrzymuje uznania adekwatnego do swojego wkładu w wyniki zespołu. To właśnie poczucie niedocenienia ma być jednym z głównych powodów, dla których coraz poważniej myśli o zmianie otoczenia.

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Jak podaje El Desmarque, reprezentant Hiszpanii nie zamierza podejmować pochopnych decyzji. Ostateczne stanowisko w sprawie swojej przyszłości ma przedstawić dopiero po zakończeniu wakacyjnej przerwy. Już teraz jednak sygnały płynące z otoczenia zawodnika nie napawają optymizmem kibiców Barcy.

Coraz częściej w kontekście 25-latka pojawia się Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji od dawna monitorują sytuację kilku ofensywnych zawodników dostępnych na rynku, a Ferran Torres ma odpowiadać profilowi piłkarza poszukiwanego przez klub z Ligue 1. Perspektywa nowego wyzwania poza La Liga wydaje się dla niego coraz bardziej atrakcyjna.

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