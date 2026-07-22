Barcelona szykuje powrót legendy. Tym razem w zupełnie nowej roli

Sergio Busquets może niebawem rozpocząć nowy rozdział w swojej piłkarskiej historii. Legenda FC Barcelony jest łączona z powrotem do klubu w zupełnie nowej roli.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Powrót, którego kibice się nie spodziewali? Barcelona analizuje głośny ruch

Sergio Busquets przez lata był jednym z symboli największych sukcesów FC Barcelony. Teraz niewykluczone, że były reprezentant Hiszpanii ponownie pojawi się w strukturach Blaugrany. Tym razem już nie jako zawodnik, lecz członek sztabu szkoleniowego. Takie informacje przekazał portal Sport.es.

Według hiszpańskich informacji władze Barcelony rozważają włączenie Busquetsa do pracy przy drugim zespole. Były pomocnik miałby dołączyć do sztabu Juliano Bellettiego, który odpowiada za rezerwy Blaugrany. Co ciekawe, klub nie zamierza traktować braku pełnych uprawnień trenerskich jako przeszkody nie do pokonania.

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Ogólnie w Barcelonie panuje przekonanie, że doświadczenie i piłkarska wiedza 37-latka mogłyby okazać się niezwykle cenne dla młodych zawodników. Szczególnie że rezerwy nie mają za sobą udanego sezonu. Jak przypomina źródło, druga drużyna Barcy zakończyła poprzednie rozgrywki dopiero na szóstym miejscu w czwartej klasie rozgrywkowej w Hiszpanii.

Busquets pozostaje jedną z najbardziej utytułowanych postaci w historii klubu. W pierwszym zespole Barcelony spędził aż 15 sezonów, rozgrywając imponujące 840 spotkań. W tym czasie zdobył 35 trofeów, w tym dziewięć mistrzostw Hiszpanii oraz trzy triumfy w Lidze Mistrzów.

Po zakończeniu etapu w hiszpańskiej ekipie piłkarz przeniósł się do Interu Miami, gdzie występował u boku wielu dawnych kolegów z Barcelony. Teraz jednak jego nazwisko ponownie pojawia się w kontekście Camp Nou.