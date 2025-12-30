Flick odkłada decyzję. Przed nim kluczowa rozmowa z gwiazdą Barcelony

FC Barcelona odzyskała Ronalda Araujo po miesiącu przerwy i już układa plan jego powrotu. Hansi Flick chce najpierw porozmawiać z obrońcą, a potem podjąć decyzję o jego udziale w derbach z Espanyolem.

Barcelona przyspiesza powrót Araujo przed derbami i Superpucharem

FC Barcelona ponownie ma do dyspozycji Ronalda Araujo, który przez ostatni miesiąc był na urlopie. Urugwajczyk poprosił klub o czas na regenerację mentalną, bo czuł, że nie jest w stanie grać na swoim poziomie. W poniedziałek pojawił się w centrum treningowym, a we wtorek trenował już normalnie z grupą. Plan zakłada regularne zajęcia do końca tygodnia.

Ronald Araujo jest kolejnym ważnym elementem układanki Hansiego Flicka. Trener zaplanował z nim prywatną rozmowę, aby poznać jego samopoczucie po przerwie oraz ocenić formę fizyczną po pierwszych treningach. Sygnały płynące z klubu są pozytywne. Jeśli nie pojawią się komplikacje, obrońca może znaleźć się w kadrze meczowej na sobotni derbowy pojedynek z Espanyolem.

Ronald Araujo ma też realną szansę wrócić do rytmu meczowego podczas Superpucharu Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej. Barcelona rozważa włączenie go do kadry, a pierwszym sprawdzianem może być półfinałowe starcie z Athletic Club. Warunek jest jeden. Brak cofnięcia w procesie odbudowy formy i pełna gotowość fizyczna.

FC Barcelona musi jednocześnie brać pod uwagę kwestie kadrowe i formalne. Kontuzja Christensena otwiera możliwość wykorzystania części jego pensji na rejestrację innego zawodnika. Klub ma czas na przesłanie dokumentów do La Ligi do dziewiątego stycznia. Decyzja o ewentualnym sprowadzeniu nowego środkowego obrońcy będzie ściśle zależała od tego, w jakim stanie Flick zobaczy Araujo w najbliższych dniach.

