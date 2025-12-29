Barcelona doczekała się powrotu gwiazdy. Dobre wieści dla Flicka

Ronald Araujo w poniedziałek (29 grudnia) wrócił do treningów w FC Barcelonie - poinformował Fabrizio Romano. Przypomnijmy, że Urugwajczyk przerwał na moment karierę po meczu z Chelsea.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Araujo wrócił do treningów w FC Barcelonie

FC Barcelona przygotowuje się do pierwszego meczu w 2026 roku. Nowy rok kalendarzowy rozpoczną spotkaniem derbowym z Espanyolem. Niewykluczone, że do kadry meczowej wróci kapitan zespołu – Ronald Araujo. Urugwajczyk przez ostatni miesiąc przebywał na urlopie. Po spotkaniu z Chelsea poprosił klub o wolne, aby wrócić do optymalnej kondycji psychicznej.

Araujo nie mógł znieść presji i krytyki, jaka go spotkała w ostatnim czasie. Środkowy obrońca zawiesił z tego powodu karierę na chwilę, ale zdecydował się wrócić do zespołu. Jak poinformował Fabrizio Romano piłkarz wziął udział w poniedziałkowym treningu Barcelony.

Powrót reprezentanta Urugwaju to bardzo dobra wiadomość dla Hansiego Flicka. Warto przypomnieć, że ostatnio z gry na co najmniej cztery miesiące wypadł Andreas Christensen. Duńczyk częściowo zerwał więzadła krzyżowe i czeka go dłuższa przerwa. Między innymi dlatego Blaugrana rozgląda się za nowym stoperem w trakcie zimowego okna transferowego.

Araujo gra w Barcelonie od 2018 roku, a w seniorskim zespole zadebiutował w 2019 roku. Łącznie w barwach katalońskiego klubu uzbierał 190 meczów, w których zdobył 12 goli. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2031 roku.