Juventus planuje zimowe mercato. Lista nazwisk robi wrażenie

Juventus przygotowuje się do zimowego okna transferowego z jasno określonym celem. W Turynie rośnie przekonanie, że kilka ruchów może pozwolić Bianconerim utrzymać kontakt z ligową czołówką.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Juventus analizuje rynek przed otwarciem okna transferowego

Juventus coraz śmielej patrzy w stronę styczniowego okna transferowego. Sytuacja w tabeli poprawiła nastroje w klubie, a praca Luciano Spallettiego daje wyraźne efekty. W Turynie uznano, że warto spróbować wzmocnić kadrę i do końca sezonu powalczyć o najwyższe cele. Zimowy mercato nie będzie jedynie okresem przeczekania.

Juventus nie bierze pod uwagę transferu Sandro Tonali w styczniu. Taki scenariusz jest obecnie nierealny ze względu na koszty i uwarunkowania formalne. Inaczej wygląda perspektywa letnia. Wtedy pomocnik może wrócić na listę priorytetów jako kluczowe wzmocnienie środka pola.

Juventus nie prowadzi także żadnych działań w sprawie Goncalo Garcii z Realu Madryt. Klub z Hiszpanii nie zamierza rozpoczynać rozmów, a w Turynie nie ma żadnego raportu dotyczącego tego zawodnika. Ten temat można więc uznać za zamknięty.

Juventus z uwagą przygląda się natomiast sytuacji Federico Chiesy. Skrzydłowy Liverpoolu chciałby wrócić do Włoch, a Bianconeri analizują taki wariant. Nie chodzi jednak o rolę pierwszoplanową. Klub rozważa Chiesę jako zmiennika dl Kenana Yildiza, szukając jakościowej opcji do rotacji.

Juventus nadal ma na radarze Davide Frattesiego, choć Inter nie ułatwia tego zadania stawiając twarde warunki. W tle pozostają także Guido Rodriguez jako opcja niskokosztowa, obserwowany Norton Cuffy z Genoi oraz otwarta kwestia przyszłości Mattii Perina, którego odejście blokują względy sportowe i kadrowe.

