Flick ma trzy pomysły, jak zastąpić Raphinhę w Barcelonie

10:26, 28. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sport

Raphinha doznał kontuzji na zgrupowaniu reprezentacji Brazylii. FC Barcelona nie będzie mogła z niego skorzystać przez pięć tygodni. Sport ujawnił, jak Hansi Flick może zastąpić piłkarza w składzie.

Raphinha
Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha kontuzjowany. Flick ma trzy alternatywy

FC Barcelona ma problem, którego chciała uniknąć. W trakcie zgrupowania reprezentacji Brazylii kontuzji doznał Raphinha. Już od samego początku było wiadomo, że uraz jest poważniejszy. Po badaniach stało się jasne, że przerwa zawodnika potrwa pięć tygodni. W związku z tym Hansi Flick musi dokonać zmian w taktyce, stawiając na innych zawodników na lewym skrzydle.

Kataloński dziennik Sport pisze o trzech pomysłach, jakie Hansi Flick rozważa, aby zastąpić Raphinhę. Pierwszym z nich jest Marcus Rashford, który pełni rolę zmiennika Brazylijczyka. Ze względu na jego poprzednie występy jest to opcja najbardziej prawdopodobna. W grę wchodzą również Dani Olmo oraz Fermin, co pozwoliłoby zachować kontrolę na lewej stronie.

Trzecia opcja, ale najmniej prawdopodobna to Ferran Torres lub Roony Bardghji. Z racji tego, że Ferran na zmianę występuje na dziewiątce z Robertem Lewandowskim, trudno przypuszczać, żeby trener zdecydował się na takie rozwiązanie. Z kolei Roony nie jest jeszcze gotowy, aby zostać zawodnikiem wyjściowej jedenastki w najważniejszej fazie sezonu.

Barcelona po wznowieniu gry będzie miała napięty terminarz. Czeka ich aż trzy razy rywalizacja z Atletico Madryt. Jedno spotkanie to starcie ligowe, a dwa pozostałe to ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Do tego dochodzą jeszcze starcia z Espanyolem czy Celtą Vigo.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości