Flick ma trzy pomysły, jak zastąpić Raphinhę w Barcelonie

Raphinha kontuzjowany. Flick ma trzy alternatywy

FC Barcelona ma problem, którego chciała uniknąć. W trakcie zgrupowania reprezentacji Brazylii kontuzji doznał Raphinha. Już od samego początku było wiadomo, że uraz jest poważniejszy. Po badaniach stało się jasne, że przerwa zawodnika potrwa pięć tygodni. W związku z tym Hansi Flick musi dokonać zmian w taktyce, stawiając na innych zawodników na lewym skrzydle.

Kataloński dziennik Sport pisze o trzech pomysłach, jakie Hansi Flick rozważa, aby zastąpić Raphinhę. Pierwszym z nich jest Marcus Rashford, który pełni rolę zmiennika Brazylijczyka. Ze względu na jego poprzednie występy jest to opcja najbardziej prawdopodobna. W grę wchodzą również Dani Olmo oraz Fermin, co pozwoliłoby zachować kontrolę na lewej stronie.

Trzecia opcja, ale najmniej prawdopodobna to Ferran Torres lub Roony Bardghji. Z racji tego, że Ferran na zmianę występuje na dziewiątce z Robertem Lewandowskim, trudno przypuszczać, żeby trener zdecydował się na takie rozwiązanie. Z kolei Roony nie jest jeszcze gotowy, aby zostać zawodnikiem wyjściowej jedenastki w najważniejszej fazie sezonu.

Barcelona po wznowieniu gry będzie miała napięty terminarz. Czeka ich aż trzy razy rywalizacja z Atletico Madryt. Jedno spotkanie to starcie ligowe, a dwa pozostałe to ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Do tego dochodzą jeszcze starcia z Espanyolem czy Celtą Vigo.