Flick będzie zachwycony. To otrzyma po wyborach

Hansi Flick jest związany z Barceloną kontraktem ważnym do 30 czerwca 2027 roku. Marcowe wybory na prezydenta klubu mogą wpłynąć na przyszłość Niemca. Jeden z kandydatów wypowiedział się na ten temat.

Xinhua/ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick (Albacete - Barcelona)

Flick odegra kluczową rolę? Dostał zapewnienie

Trwa walka o fotel prezydenta Barcelony. Już za nieco ponad miesiąc poznamy wyniki głosowania – Duma Katalonii oficjalnie ogłosiła rozpoczęcie procedury wyboru, która zostanie zwieńczona 15 marca. Kandydaci robią wszystko, by zyskać przychylność kluczowych postaci w kubie. Jedną z nich jest Hansi Flick.

Victor Font chce zdetronizować Joana Laportę. 53-latek jest świadomy, że Niemiec może odegrać ważną rolę w całej kampanii. Dlatego w rozmowie z dziennikarzami postanowił zapewnić go ambitnych planach na nowy sezon:

– Jeśli Flickowi podoba się to, co ma już teraz, będzie zachwycony tym, co mu zaoferujemy – przyznał Font, cytowany przez Diaro Sport. Niej zabrakło także ataku wymierzonego w obecnego prezydenta. – Damy Flickowi stabilność, a nie improwizację. Nie stracilibyśmy latem Iñigo i nie musielibyśmy potem ratować się zimowym transferem Cancelo – dodał potencjalny następca Laporty.

Z kolei inny z kandydatów (może to być także Font – jego tożsamości nie ujawniono) kontaktował się już z otoczeniem gwiazdy La Liga. W ten sposób próbuje przybliżyć Blaugranę do hitowego transferu.