Barcelona ogłasza wybory prezydenckie. Wiadomo, co z Laportą

Barcelona ogłasza start procedury wyboru nowego prezydenta. O reelekcję ubiegać się będzie Joan Laporta, który musi tymczasowo zrezygnować z funkcji.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Laporta walczy o reelekcję. Musi tymczasowo zrezygnować

Barcelona ogłosiła rozpoczęcie procedury wyboru nowego prezydenta klubu. Ma on zostać wyłoniony 15 marca, przy okazji ogłoszenia wyników. W ciągu najbliższych dni powołana zostanie komisja wyborcza, a następnie chętni złożą swoje kandydatury. Po ich rozpatrzeniu rozpocznie się kampania wyborcza, która potrwa tydzień. Na 15 marca zaplanowano wybory – tego dnia również poznamy nazwisko przyszłego prezydenta hiszpańskiego giganta.

Wyraźnym faworytem jest Joan Laporta, który sprawuje tę funkcję od marca 2021 roku. Teraz będzie ubiegał się o reelekcję. Aby móc ponownie wystartować, musi złożyć dymisję i tymczasowo opuścić swoje stanowisko. Na czas wyborów klubem będzie kierował Rafa Yuste, czyli obecny wiceprezydent.

Laporta jest pewny zwycięstwa – na przestrzeni ostatnich lat poprawił sytuację ekonomiczną oraz sportową. Choć Barcelona wciąż ma problemy finansowe, jest w stanie utrzymywać światowe gwiazdy i jednego z najlepszych trenerów. Aktualny mistrz zdobył już w tym sezonie Superpuchar Hiszpanii, a do tego lideruje w tabeli La Ligi.

Elections under way for FC Barcelona presidencyhttps://t.co/cpRtOPf5cf pic.twitter.com/Av6OHnt0p8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 9, 2026

Głównym rywalem Laporty w drodze do utrzymania władzy jest Victor Font. W przypadku jego wyboru niepewna będzie przyszłość Hansiego Flicka, który może zrezygnować z prowadzenia Barcelony w kolejnym sezonie.