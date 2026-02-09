Barcelona w lecie będzie walczyła o transfer gwiazdy La Liga. Marca przekonuje, że jeden z kandydatów na prezydenta klubu kontaktował się z otoczeniem Juliana Alvareza.

SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - Deportivo Alaves

Barcelona wybierze nowego prezydenta, a prezydent nową gwiazdę

Duma Katalonii oficjalnie ogłosiła rozpoczęcie procedury wyboru nowego prezydenta klubu. Od 15 marca Barcelona będzie miała nowego głównodowodzącego. Aktualnie jest nim Joan Laporta, który walczy o reelekcję. Jednak by ponownie wystartować w wyścigu o to stanowisko, 63-latek czasowo musi oddać władzę w ręce Rafy Yuste, swojego zastępcy.

Kto 15 mara może wznieść ręce w geście triumfu? Joan Laporta, Victor Font, Xavier Vilajoana, Marc Ciria i Joan Camprubí – tak prezentuje się lista spodziewanych kandydatów na urząd prezydenta Blaugrany. Jak informuje Marca, jeden z nich już na starcie postanowił zapewnić sobie wielką przewagę.

Ma nią być transfer Juliana Alvareza. Oczywiście do potencjalnego ruchu z udziałem Argentyńczyka dojdzie dopiero po zakończeniu sezonu, jednak już teraz otoczenie napastnika otrzymało jasny sygnał z Barcelony. Jeżeli kandydat, którego nazwiska nie znamy, zdoła przybliżyć klub do sprowadzenia snajpera Atletico, rozpocznie kampanię wyborczą z pole position.