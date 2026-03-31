Flick będzie musiał zrezygnować z gwiazd FC Barcelony. Trudny wybór

15:20, 31. marca 2026
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Hansi Flick po przerwie reprezentacyjnej stanie przed trudną decyzją dotyczącą wyboru składu FC Barcelony. Sytuacja kadrowa poprawia się i rywalizacja o miejsca staje się coraz bardziej zacięta. Z kogoś będzie musiał zrezygnować.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Powrót liderów Barcelony komplikuje wybory Flicka

Barcelona odzyskuje ważnych zawodników po urazach i to zmienia obraz drużyny. Jules Kounde, Alejandro Balde oraz Frenkie de Jong są gotowi do gry. Ich powrót wzmacnia skład, ale nie oznacza pewnego miejsca w wyjściowej jedenastce.

W czasie ich nieobecności inni piłkarze wykorzystali swoje szanse. Ronald Araujo i Joao Cancelo prezentowali solidny poziom. Marc Bernal zyskał zaufanie trenera dzięki stabilnej grze. Gerard Martin również zaznaczył swoją obecność w defensywie i stworzył dobry duet z Pau Cubarsim.

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy spojrzeć na formę przed kontuzjami. Kounde i Balde nie byli wtedy w najwyższej dyspozycji. Teraz konkurencja jest większa i powrót do składu nie będzie prosty.

Eric Garcia także wzmocnił swoją pozycję w zespole. Sprawdzał się w różnych rolach i dawał drużynie elastyczność. Najciekawiej wygląda jednak rywalizacja w środku pola, gdzie Bernal wyrósł na poważnego kandydata do gry.

Frenkie de Jong przez lata był kluczową postacią drużyny. Tym razem jego powrót oznacza konieczność walki o miejsce. Aby odzyskać swoją rolę, będzie musiał wyraźnie pokonać konkurenta, który już przekonał do siebie szkoleniowca.

Zobacz również: Wiadomo, ile Barcelona musiałaby zapłacić Szczęsnemu za rozwiązanie kontraktu