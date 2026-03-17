Flick doceniony. Laporta mówi wprost o jego roli

Hansi Flick od momentu, gdy przejął stery nad FC Barceloną, sprawił, że Blaugrana odzyskała blask. Tymczasem ostatnio na temat nowej umowy dla Niemca głos zabrał Joan Laporta.

Barcelona już myśli o kolejnym kroku. Padła ważna deklaracja

Hansi Flick ma kontrakt ważny z FC Barceloną do końca czerwca 2027 roku. Jednocześnie już zaczęły pojawiać się sugestie dotyczące przedłużenia umowy przez Niemca z Katalończykami. Wprost na ten temat wypowiedział się prezydent klubu.

– Dobra relacja z Flickiem jest bardzo ważna. Myślę, że może zostać w Barcelonie jeszcze pięć lat. To młody, energiczny mężczyzna, który czuje się w tym mieście jak w domu – powiedział Laporta cytowany przez Goal.com.

Niemiecki szkoleniowiec objął stery nad ekipą z Camp Nou latem 2024 roku i w swoim pierwszym sezonie poprowadził Blaugranę nie tylko do mistrzostwa La Liga, ale również do triumfu w Pucharze Króla. Wcześniej natomiast, w latach 2021–2023, niemiecki szkoleniowiec prowadził kolejno Bayern Monachium oraz reprezentację Niemiec.

Flick jak na razie prowadził Barcelonę łącznie w 104 spotkaniach, osiągając średnią na poziomie 2,35 punktu na mecz. Niemiec odniósł 78 zwycięstw, zanotował 10 remisów i 16 porażek. Bilans bramkowy to z kolei 291:122 na korzyść giganta La Liga.

Barca w tym sezonie walczy o kilka trofeów. Aktualnie jest liderem ligi hiszpańskiej z dorobkiem 70 punktów, wyprzedzając o cztery oczka drugi Real Madryt. Ponadto rywalizuje o awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów, mierząc się w tej walce z Newcastle United.