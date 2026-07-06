Gwiazda Barcelony chce wejść w buty Lewandowskiego. Alvarez niepotrzebny

Barcelona wciąż pracuje nad sprowadzeniem nowego napastnika, ale niewykluczone, że Hansi Flick będzie miał do dyspozycji alternatywne rozwiązanie. Dani Olmo zadeklarował, że w razie potrzeby jest gotowy występować na pozycji środkowego napastnika.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Olmo nie boi się gry w ataku

Barcelona nadal poszukuje zawodnika, który w przyszłości przejmie rolę Roberta Lewandowskiego. Priorytetem pozostaje transfer Juliana Alvareza, jednak Dani Olmo przekonuje, że obecna kadra również dysponuje odpowiednimi możliwościami w ofensywie.

– Grałem już na tej pozycji i nie miałbym żadnego problemu z występami jako napastnik, jeśli trener uznałby to za konieczne. Czuję się tam komfortowo – powiedział pomocnik w rozmowie cytowanej przez „Mundo Deportivo”.

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Reprezentant Hiszpanii podkreślił, że Barcelona nie jest uzależniona od jednego zawodnika. – Widzę też Ferrana Torresa, który w poprzednim sezonie zdobył wiele bramek i jestem przekonany, że nadal będzie to robił, bo jest świetnym piłkarzem. Mamy również Anthony’ego Gordona, który także może grać na tej pozycji. Mamy wystarczająco wielu zawodników, aby ją obsadzić. Jeśli dołączą kolejni, będą mile widziani – zaznaczył.

Olmo odniósł się również do rywalizacji z Realem Madryt przed kolejnym sezonem. – To naturalne, że chcą w jakiś sposób wywołać zamieszanie. W ostatnich dwóch latach zdobyliśmy wiele trofeów i zdominowaliśmy ligę, Puchar Króla oraz Superpuchar. My jednak skupiamy się wyłącznie na sobie i chcemy dalej wygrywać. Oni próbują się rozwijać, ale my również z każdym rokiem jesteśmy coraz lepsi – podsumował zawodnik Barcelony.