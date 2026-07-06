Legia Warszawa rozstała się z pomocnikiem. To już oficjalne

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Claude Goncalves trafił do NK Maribor

Legia Warszawa w poprzednim sezonie długo walczyła o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie, lecz ostatecznie zajęła 6. miejsce w tabeli. Dzięki bardzo dobrej końcówce wciąż miała szansę na awans do europejskich pucharów. Mimo to w klubie zapadły decyzje dotyczące przebudowy kadry, a jednym z zawodników, który nie znalazł się w planach Marka Papszuna, był Claude Goncalves.

Stołeczny klub poinformował o rozwiązaniu kontraktu z 32-letnim pomocnikiem za porozumieniem stron. Portugalczyk spędził przy Łazienkowskiej dwa lata, po tym jak trafił do Legii z Łudogorca Razgrad. W barwach warszawskiego zespołu rozegrał łącznie 45 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował cztery asysty.

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Goncalves w przeszłości występował również w Gil Vicente czy Troyes. Po rozstaniu z Legią szybko znalazł nowy zespół. Dołączył do NK Maribor, z którym podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2028 roku.

Przypomnijmy, że latem ze stołecznym zespołem pożegnali m.in. Artur Jędrzejczyk, Gabriel Kobylak, Jan Leszczyński, Radovan Pankov czy Patryk Kun. Nowymi zawodnikami zostali Robert Deziel Jr z rezerw Bayernu Monachium, Łukasz Zjawiński z Polonii Warszawa, Ivan Brkić z Motoru Lublin oraz Zoran Arsenić z Rakowa Częstochowa.