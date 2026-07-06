Barcelona dostała świetne wiadomości. Flick odzyska ważnego piłkarza

Barcelona jest coraz bliżej powrotu jednego ze swoich kluczowych zawodników. Najnowsze informacje z Hiszpanii wskazują, że Fermin Lopez robi duże postępy w rehabilitacji i ma realne szanse na grę już na początku nowego sezonu.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Fermin Lopez wraca do zdrowia

Fermin Lopez doznał kontuzji 17 maja podczas ligowego meczu z Realem Betis. Pomocnik złamał piątą kość śródstopia prawej stopy i dwa dni później przeszedł operację. Uraz wykluczył go z udziału w mistrzostwach świata, na których miał reprezentować Hiszpanię.

Według „Mundo Deportivo” rehabilitacja przebiega zgodnie z planem. Po kilku tygodniach ćwiczeń na siłowni, treningów w basenie oraz specjalistycznej terapii 23-latek rozpoczął już bieganie. To kolejny etap powrotu do pełnej sprawności, który daje Barcelonie coraz większe powody do optymizmu.

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W klubie liczą, że pomocnik będzie gotowy na inaugurację nowego sezonu La Liga. Pierwszy mecz Barcelony zaplanowano na 16 sierpnia przeciwko Athleticowi Bilbao i właśnie ten termin uznawany jest za najbardziej realny moment powrotu Hiszpana do gry.

Mimo dobrych wiadomości sztab Hansiego Flicka nie zamierza przyspieszać rehabilitacji. Barcelona traktuje Fermina Lopeza jako ważny element zespołu i chce uniknąć ryzyka nawrotu urazu. Z tego powodu obciążenia zawodnika podczas przygotowań do sezonu będą stopniowo zwiększane, a ostateczna decyzja dotycząca jego występu zapadnie dopiero po kolejnych badaniach medycznych.