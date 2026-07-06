Real Madryt szykuje największy transfer w historii futbolu. To już pewne

Real Madryt chce przeprowadzić największy transfer w historii futbolu. Według brytyjskich mediów Królewscy są gotowi przeznaczyć ogromne pieniądze na sprowadzenie Michaela Olise z Bayernu Monachium.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Olise priorytetem Realu Madryt

Michael Olise znalazł się na szczycie listy życzeń Realu Madryt. Jak podaje BBC, władze hiszpańskiego klubu są gotowe przygotować ofertę opiewającą nawet na 220 milionów euro. Na tę kwotę miałoby składać się 190 milionów euro podstawy oraz dodatkowe 30 milionów euro w bonusach.

Tak wysoka propozycja uczyniłaby ten transfer najdroższym w historii piłki nożnej. W Madrycie panuje przekonanie, że reprezentant Francji idealnie pasuje do długoterminowej strategii budowy zespołu i może stać się jedną z największych gwiazd drużyny.

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Na decyzję władz Realu duży wpływ miały występy Olise podczas mistrzostw świata. Zdaniem klubowych działaczy skrzydłowy potwierdził, że jest gotowy do gry na najwyższym poziomie, dlatego uznano go za priorytet w ofensywie. Jednocześnie w Madrycie zdają sobie sprawę, że ewentualna transakcja będzie wyjątkowo trudna do przeprowadzenia.

Bayern Monachium nie zamierza bowiem sprzedawać jednego ze swoich najważniejszych piłkarzy. Niemiecki klub nie znajduje się pod presją finansową, a dobra forma Olise tylko zwiększyła jego wartość. Według medialnych doniesień jedynie wyjątkowo wysoka oferta mogłaby skłonić mistrzów Niemiec do rozpoczęcia rozmów z Realem Madryt.

Aby sfinalizować taki ruch, Królewscy musieliby najpierw sprzedać któregoś ze swoich zawodników, aby wygenerować potrzebny zysk. Dużo mówi się o tym, że poświęcony może zostać Fede Valverde.