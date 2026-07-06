Barcelona ma zaskakujący plan. On będzie następcą Szczęsnego

Barcelona nie zamierza sprowadzać nowego bramkarza podczas obecnego okna transferowego. W klubie przygotowano jednak konkretny plan na przyszłość, a wiele zależy od Wojciecha Szczęsnego.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczesny

Szczęsny ma pozostać zmiennikiem Garcii

Barcelona jest zadowolona z obsady pozycji bramkarza po udanym pierwszym sezonie Joana Garcii, który wywalczył miejsce w podstawowym składzie i stał się jednym z filarów zespołu. W efekcie Marc-Andre ter Stegen stracił swoją pozycję, a kataloński klub pracuje obecnie nad jego odejściem. Dużo spekuluje się w jego przypadku na temat przeprowadzki do Ajaxu Amsterdam.

Według Mundo Deportivo władze Barcelony nie planują pozyskania nowego golkipera, o ile nie dojdzie do nieoczekiwanych zmian związanych z Wojciechem Szczęsnym. Polski bramkarz pozostaje pierwszym wyborem do roli zmiennika Garcii, a sztab szkoleniowy w pełni ufa jego doświadczeniu i nie widzi potrzeby wzmacniania tej pozycji.

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Klub przygotował jednak alternatywny scenariusz. Gdyby Szczęsny odszedł lub z powodu wieku nie mógł pełnić roli wartościowego rezerwowego, Barcelona spróbuje sprowadzić Alexa Remiro z Realu Sociedad. Na razie taki rozwój wydarzeń wydaje się mało prawdopodobny.

Katalończycy zakładają, że jeśli Szczęsny pozostanie w klubie także w nadchodzącym sezonie, transfer Remiro zostanie odłożony do przyszłego lata. Wówczas hiszpański bramkarz będzie mógł zmienić klub jako wolny zawodnik, co znacząco ułatwiłoby przeprowadzenie całej operacji. Sam Remiro ma pozytywnie podchodzić do możliwości gry w Barcelonie i nie wyklucza takiego kierunku w dalszej części swojej kariery.