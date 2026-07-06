Takie Real ma szanse na transfer Haalanda. Ujawniono szczegóły

09:33, 6. lipca 2026 10:07, 6. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Madrid Universal

Erling Haaland nie zmieni klubu podczas obecnego okna transferowego, ale temat jego przyszłości wciąż pozostaje aktualny. Fabrizio Romano przekazał, że napastnik Manchesteru City nie wyklucza w przyszłości gry w barwach Realu Madryt.

Erling Haaland
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland nie trafi latem do Realu Madryt

Erling Haaland pozostaje jedną z najważniejszych postaci Manchesteru City i nic nie wskazuje na to, by miał opuścić angielski klub przed startem nowego sezonu. Według Fabrizio Romano między stronami nie toczą się żadne negocjacje, a relacje zawodnika z klubem są bardzo dobre. Norweg ma być zadowolony z pobytu w Premier League i nadal stanowić jeden z filarów The Citizens.

W ostatnich miesiącach pojawiały się doniesienia o rzekomym porozumieniu Haalanda z Realem Madryt. Romano stanowczo je zdementował, podkreślając, że informacje rozpowszechniane podczas kampanii wyborczej na stanowisko prezesa Królewskich nie miały pokrycia w rzeczywistości. Wcześniej zaprzeczyli im również ojciec piłkarza Alfie Haaland oraz jego agentka Rafaela Pimenta.

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To nie oznacza jednak definitywnego zamknięcia tematu. Fabrizio Romano zaznacza, że Real Madryt pozostaje klubem, który Haaland bierze pod uwagę w dalszej perspektywie swojej kariery. Taki scenariusz nie jest planowany na obecne lato, ale w przyszłości może wrócić do gry.

O możliwych przenosinach do Hiszpanii wypowiedział się także ojciec zawodnika. – Każdy chciałby tam grać. To może wydarzyć się pewnego dnia. Nigdy nie wiesz, co zdarzy się w piłce nożnej – stwierdził Alfie Haaland. Ta deklaracja ponownie rozbudziła spekulacje wokół przyszłości norweskiego napastnika, choć obecnie wszystkie strony podkreślają, że transfer nie jest przedmiotem żadnych rozmów.

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