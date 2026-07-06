Takie Real ma szanse na transfer Haalanda. Ujawniono szczegóły

Erling Haaland nie zmieni klubu podczas obecnego okna transferowego, ale temat jego przyszłości wciąż pozostaje aktualny. Fabrizio Romano przekazał, że napastnik Manchesteru City nie wyklucza w przyszłości gry w barwach Realu Madryt.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland nie trafi latem do Realu Madryt

Erling Haaland pozostaje jedną z najważniejszych postaci Manchesteru City i nic nie wskazuje na to, by miał opuścić angielski klub przed startem nowego sezonu. Według Fabrizio Romano między stronami nie toczą się żadne negocjacje, a relacje zawodnika z klubem są bardzo dobre. Norweg ma być zadowolony z pobytu w Premier League i nadal stanowić jeden z filarów The Citizens.

W ostatnich miesiącach pojawiały się doniesienia o rzekomym porozumieniu Haalanda z Realem Madryt. Romano stanowczo je zdementował, podkreślając, że informacje rozpowszechniane podczas kampanii wyborczej na stanowisko prezesa Królewskich nie miały pokrycia w rzeczywistości. Wcześniej zaprzeczyli im również ojciec piłkarza Alfie Haaland oraz jego agentka Rafaela Pimenta.

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To nie oznacza jednak definitywnego zamknięcia tematu. Fabrizio Romano zaznacza, że Real Madryt pozostaje klubem, który Haaland bierze pod uwagę w dalszej perspektywie swojej kariery. Taki scenariusz nie jest planowany na obecne lato, ale w przyszłości może wrócić do gry.

O możliwych przenosinach do Hiszpanii wypowiedział się także ojciec zawodnika. – Każdy chciałby tam grać. To może wydarzyć się pewnego dnia. Nigdy nie wiesz, co zdarzy się w piłce nożnej – stwierdził Alfie Haaland. Ta deklaracja ponownie rozbudziła spekulacje wokół przyszłości norweskiego napastnika, choć obecnie wszystkie strony podkreślają, że transfer nie jest przedmiotem żadnych rozmów.