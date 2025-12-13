Dlaczego nie gra Lewandowski? Flick podjął jasną decyzję

Robert Lewandowski nie znalazł się w wyjściowym składzie FC Barcelony na sobotni mecz z Osasuną. Wszystko wskazuje na to, że decyzja Hansiego Flicka ma podłoże taktyczne.

Lewandowski odpoczywa w meczu z Osasuną

FC Barcelona przystępuje do spotkania z Osasuną bez Roberta Lewandowskiego w podstawowym składzie. Polak po raz drugi z rzędu w La Liga rozpoczyna mecz na ławce rezerwowych.

Robert Lewandowski znalazł się w kadrze meczowej, ale od początku na boisku pojawi się Ferran Torres. Hiszpan jest w bardzo dobrej formie. W ostatnim ligowym starciu z Betisem zdobył hat tricka i przekonał sztab szkoleniowy do kolejnej szansy w wyjściowej jedenastce. Flick zdecydował się wykorzystać jego dynamikę i mobilność w ataku.

Robert Lewandowski nie zmaga się z urazem. Decyzja trenera ma charakter czysto taktyczny. We wtorek napastnik rozegrał sześćdziesiąt sześć minut w meczu Ligi Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt. Sztab Barcelony uznał, że przy intensywnym kalendarzu warto odpowiednio zarządzać jego siłami, zwłaszcza biorąc pod uwagę wiek polskiego napastnika. Nie jest to żadne zaskoczenie, ponieważ Niemiec wielokrotnie podkreślał, że musi odpowiednio zarządzać formą Lewandowskiego.

Robert Lewandowski usiądzie więc na ławce rezerwowych, a ofensywę Dumy Katalonii stworzą Ferran Torres, Raphinha, Marcus Rashford oraz Lamine Yamal. To ustawienie ma dać większą płynność w pressingu i szybsze przejścia do ataku.

FC Barcelona przekazała też przed meczem ważną informację kadrową. Z powodu problemów zdrowotnych z zespołem nie mógł być Wojciech Szczęsny. Tym samym Lewandowski był jedynym Polakiem w kadrze na ten mecz, choć jego rola została ograniczona do rezerwowego.

