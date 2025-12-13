Jest decyzja ws. sprzedaży Juventusu! Pojawił się duży inwestor

Juventus znalazł się w centrum głośnych spekulacji po ofercie przejęcia złożonej przez Tether. John Elkann wprost wyjaśnił, dlaczego Exor odrzucił propozycję i jasno określił przyszłość Bianconerich.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Juventus i Exor mówią jednym głosem ws. sprzedaży Juventusu

Juventus pozostanie pod kontrolą Exoru, mimo głośnej oferty przejęcia ze strony Tether. Spółka kryptowalutowa zaproponowała 1,1 miliarda euro za wykup pozostałych akcji należących do holdingu rodziny Agnellich. Propozycja została jednak odrzucona bez wahania, a głos w sprawie zabrał sam John Elkann.

John Elkann podkreślił wyjątkową więź swojej rodziny z klubem z Turynu. Zwrócił uwagę, że Juventus od ponad stu lat stanowi integralną część historii Agnellich. – Juventus jest częścią mojej rodziny od 102 lat. Przez cztery pokolenia budowaliśmy go, chroniliśmy w trudnych momentach i cieszyliśmy się sukcesami – powiedział prezes Exoru w opublikowanym nagraniu.

John Elkann zaznaczył także, że Juventus to nie tylko własność jednej rodziny. Jego zdaniem klub tworzy ogromna wspólnota kibiców na całym świecie. – Bianconeri to wielka rodzina milionów ludzi, którzy kochają Juventus tak, jak najbliższych – podkreślił. Dodał, że właśnie ta więź jest fundamentem dalszego rozwoju i ambicji sportowych.

John Elkann jednoznacznie uciął wszelkie spekulacje dotyczące sprzedaży. – Nasz Juventus, nasza historia i nasze wartości nie są na sprzedaż – zaznaczył. Tym samym rozwiał wątpliwości, które pojawiały się w ostatnich latach w kontekście kosztów ponoszonych przez Exor po problemach finansowych klubu.

Juventus pozostaje więc w rękach dotychczasowego właściciela, mimo że Tether już teraz posiada mniejszościowy pakiet akcji. Spółka założona w 2014 roku kontroluje 11,52 procent udziałów i ma swojego przedstawiciela w radzie dyrektorów. To jednak za mało, by wpłynąć na kierunek, który Exor obrał dla przyszłości Bianconerich.

