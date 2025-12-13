Szczęsny poza kadrą Barcelony! Oto powód

Wojciech Szczęsny nie znalazł się w kadrze na mecz FC Barcelona - Osasuna. Powodem nieobecności Polaka są problemy żołądkowe. Jego miejsce zajął Marc-Andre ter Stegen i Diego Kochen.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny nie znalazł się w kadrze Barcelony na mecz z Osasuną

FC Barcelona w sobotę (13 grudnia) przystąpi do ostatniego domowego spotkania w 2025 roku. Przed własną publicznością na Spotify Camp Nou zmierzą się z Osasuną w ramach 16. kolejki La Liga. Zwycięstwo pozwoli im zakończyć rok kalendarzowy na fotelu lidera. Hansi Flick przed rozpoczęciem meczu będzie musiał dokonać kilku zmian. Niedostępni są m.in. Ronald Araujo i Dani Olmo.

Niespodziewanie w kadrze meczowej na nadchodzące starcie z Osasuną nie znalazł się również Wojciech Szczęsny. Bramkarz katalońskiego klubu zmaga się z problemami żołądkowymi, o czym Barcelona poinformowała w osobnym komunikacie w mediach społecznościowych.

To pierwsze od dłuższego czasu spotkanie, w którym Szczęsny nie znalazł się w kadrze meczowej. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce na początku sezonu. W spotkaniach z Realem Mallorca i Levante nie mógł wystąpić ze względu na fakt, że nie był zgłoszony do gry.

W trakcie sezonu ze względu na kontuzję Joana Garcii były reprezentant Polski chwilowo wskoczył między słupki. Łącznie rozegrał 9 spotkań w La Liga i Lidze Mistrzów, w których stracił 17 goli i nie zachował ani jednego czystego konta. Miejsce 35-latka w kadrze na mecz z Osasuną zajął Marc-Andre ter Stegen i Diego Kochen.

Kadra Barcelony na mecz z Osasuną:

Bramkarze: Garcia, Ter Stegen, Kochen

Obrońcy: Balde, Cubarsi, Christensen, Martin, Kounde, Garcia, Jofre

Pomocnicy: Pedri, Femin, Casado, De Jong, Bernal, Dro, Tommy

Napastnicy: Ferran, Lewandowski, Yamal, Raphinha, Rashford, Roony