Barcelona w 16. kolejce La Liga mierzy się z Osasuną. Lider rozgrywek podejmie 15. drużynę stawki. Znamy składy na rywalizację na na Camp Nou. Robert Lewandowski rozpocznie to spotkanie na ławce.

DPPI Media/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Hansi Flick

Barcelona – Osasuna: tak zagra Blaugrana. Lewandowski

Na kilka godzin przed meczem Barcelona poinformowała, że w kadrze na zbliżający się pojedynek z Osasuną zabraknie jednego z Polaków. Wojciech Szczęsny musiał opuścić grupę. Natomiast drugi z Biało-Czerwonych, a więc Robert Lewandowski, rozpocznie to spotkanie na ławce rezerwowych.

Hansi Flick postawił na Ferrana Torresa. To reprezentant Hiszpanii ma być najbardziej wysuniętym zawodnikiem Dumy Katalonii w starciu z Los Rojillos. Starania 25-latka w ofensywie będą wspierali Raphinha, Marcus Rahsford i Lamine Yamal.

Defensywę Barcy stworzą Alejandro Balde, Gerard Martin, Pau Cubarsi i Jules Kounde. Natomiast w środku pola obejrzymy nieoficjalnego kapitana, Erica Garcię i Pedriego.

Barcelona – Osasuna: oficjalne składy

Barcelona: Joan Garcia – Alejandro Balde, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Jules Kounde – Eric Garcia, Raphinha, Pedri – Marcus Rahsford, Ferran Torres, Lamine Yamal

Osasuna: Herrera – Bretones, Arguibide, Catena, Boyomo, Monacayola – Torro, Herrando – Oroz, Munoz – Budimir