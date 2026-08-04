Barcelona znalazła rozwiązanie w obronie. On ma grać zamiast Kounde

Xavi Espart wyrasta na największego wygranego letniego okresu przygotowawczego w Barcelonie. Jak podaje SPORT, Hansi Flick jest zachwycony 19-latkiem.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde

Xavi Espart zyskuje zaufanie Flicka

Xavi Espart bardzo dobrze prezentuje się podczas przedsezonowego okresu przygotowawczego Barcelony. Defensor po zdobyciu Mistrzostwa Europy U19 zrezygnował z wakacji i od razu dołączył do pierwszej drużyny. Postawa nastolatka wywarła dobre wrażenie na sztabie szkoleniowym.

Prawy obrońca pokazuje wysoką jakość techniczną oraz pewność w obronie. Udany w jego wykonaniu był sparing przeciwko Birmingham City, w którym wystąpił od pierwszej minuty. Hansi Flick chwalił dojrzałość zawodnika i nie szczędził komplementów młodemu graczowi na konferencji prasowej.

– Zarówno w meczu, jak i na treningach pokazał nam, że jest zawodnikiem najwyższego poziomu – stwierdził opiekun Blaugrany.

Taka deklaracja ze strony niemieckiego trenera daje jasny sygnał przed startem sezonu. Postawa wychowanka może rozwiązać spory problem na prawej stronie obrony, gdzie jedynym doświadczonym piłkarzem pozostaje Jules Kounde.

Flick rozważa przesunięcie Francuza na środek defensywy, co otwiera szansę dla Esparta. Wygląda na to, że będzie on rywalizował z Hectorem Fortem o miejsce w pierwszym zespole.