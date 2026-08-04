Afimico Pululu ma nowy klub. Oficjalnie

Afimico Pululu został już oficjalnie zaprezentowany jako nowy piłkarz saudyjskiego Al-Hazem. To koniec wszystkich spekulacji na temat przyszłości byłego gwiazdora Jagiellonii.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Afimico Pululu w Arabii Saudyjskiej

Afimico Pululu bez dwóch zdań w ostatnich latach był jedną z najważniejszych postaci naszej PKO Ekstraklasy. Napastnik Jagiellonii Białystok przychodził do klubu jako zupełnie anonimowa postać, ale już po pierwszym sezonie było jasne, że zostanie zapamiętany na długo. Tak też się stało, bowiem z udziałem napastnika a Demokratycznej Republiki Konga Duma Podlasia sięgnęła po historyczne mistrzostwo Polski oraz osiągnęła wielkie wyniki w Lidze Konferencji Europy.

Wiadomo jednak, że wraz z końcem sezonu 2025/26 Pululu pożegnał się z Jagiellonią. Piłkarz chciał iść dalej i grać poza PKO Ekstraklasą, najlepiej w mocniejszej europejskiej lidze. Ostatecznie tak się jednak nie stało i po długich tygodniach spekulacji, chociażby na temat możliwego powrotu do Polski, został ogłoszony nowym graczem saudyjskiego Al-Hazem.

Afimico Pululu w minionym sezonie rozegrał 47 spotkań i zdobył w nich 21 goli oraz zanotował osiem asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 4 miliony euro. Łącznie w barwach Dumy Podlasia ten 27-letni napastnik zdobył 56 goli oraz zanotował 17 ostatnich podań w 134 występach.

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