Gwiazda Piasta Gliwice zmienia zespół. Podpisze aż 5-letni kontrakt

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Piasta Gliwice

Piast straci środkowego obrońcę

Piast Gliwice ma za sobą udany początek sezonu. Zespół Daniela Myśliwca wygrał ostatnie starcie z Wisłą Kraków w bardzo dobrym stylu i odkuł się po porażce z Zagłębiem Lubin. Nikt nie ma jednak wątpliwości, że to dopiero początek bardzo trudnego sezonu dla Piastunków. Już w poprzedniej kampanii walczyli oni właściwie do samego końca o utrzymanie w PKO Ekstraklasie, a teraz sytuacja może się powtórzyć.

Szczególnie, że w najbliższych dniach z klubem pożegna się jeden z najważniejszych zawodników. Według informacji, które przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”, Igor Drapiński zostanie nowym graczem tureckiego Samsunsporu. Z klubem ma podpisać aż pięcioletni kontrakt, a testy medyczne zaplanowano już na środę. Wszystko wskazuje więc na spory zarobek Piasta, gdyż Drapiński to młodzieżowy reprezentant Polski.

Igor Drapiński w tym sezonie rozegrał w sumie dwa pełne mecze, a w całej poprzedniej kampanii wystąpił 30 razy, dwukrotnie trafiając do siatki rywali i czterokrotnie notując ostatnie podanie. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,5 miliona euro. 22-latek na poziomie PKO Ekstraklasy rozegrał niespełna 70 spotkań.

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