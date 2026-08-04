Man United może przechytrzyć Barcelonę! Carrick dał zielone światło na transfer

Manchester United włączył się do walki o utalentowanego obrońcę, który znajduje się także na celowniku Barcelony. Według doniesień dziennika SPORT Czerwone Diabły są gotowe aktywować klauzulę odstępnego.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United aktywuje klauzulę za hiszpański talent

Manchester United jest jednym z faworytów do pozyskania Jorge Salinasa. Młody lewy obrońca Racingu Santander zaprezentował się ze świetnej strony podczas lipcowych Mistrzostw Europy U19, gdzie sięgnął po złoto z reprezentacją Hiszpanii. Postawę zawodnika pozytywnie ocenili skauci angielskiego zespołu, a Michael Carrick dał zielone światło na przeprowadzenie tego transferu.

Dla klubu z Old Trafford Hiszpan stanowi alternatywę w przypadku niepowodzenia negocjacji z Newcastle w sprawie Lewisa Halla. Sroki nie chcą osłabiać składu po odejściu Anthony’ego Gordona i Sandro Tonaliego, dlatego Czerwone Diabły zwróciły uwagę na Salinasa. Włodarze z Manchesteru mają zamiar aktywować klauzulę odstępnego wynoszącą 16 milionów euro.

Właśnie ten zapis stanowi największy problem dla Barcelony, która stara się obniżyć kwotę transferu. Duma Katalonii zaoferowała zaledwie 6 milionów euro plus 2 miliony w bonusach oraz opcję wypożyczenia jednego ze swoich graczy. Dla Blaugrany priorytetem jest wzmocnienie przede wszystkim ataku po odejściu Roberta Lewandowskiego i możliwym transferze Ferrana Torresa do PSG.

To sprawia, że hiszpański gigant nie śpieszy się z sfinalizowaniem transakcji. Sytuację młodego defensora śledzi również Atletico Madryt.

Mimo przewagi finansowej Manchesteru United, atutem Blaugrany jest fakt, że 19-latek marzy o grze na Camp Nou, co może okazać się kluczowe przy podejmowaniu ostatecznej decyzji.