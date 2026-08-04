Real Madryt otrzymał ofertę od Saudyjczyków. Skrzydłowy odejdzie z klubu

Real Madryt odrzucił lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej za Franco Mastantuono. Według The Athletic, Królewscy planują wypożyczenie 18-latka, ale wyłącznie do klubu z Europy, który zagwarantuje mu regularną grę na najwyższym poziomie.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Gonzalo Garcia, Vinicius Junior i Franco Mastantuono

Oferta za Mastantuono błyskawicznie odrzucona, ale jest inna opcja

Według doniesień Saudyjczycy starali się o pozyskanie Franco Mastantuono. Real Madryt jednak bez wahania odrzucił ofertę. Hiszpańskiemu gigantowi zależy przede wszystkim na aspektach sportowych, a nie zysku finansowym. Los Blancos nie chcą wysyłać nastolatka na Bliski Wschód, ponieważ uznali, że taki ruch zahamowałby jego rozwój.

Wcześniej rozważano opcję powrotu gracza do River Plate, skąd trafił do Madrytu na początku ubiegłego sezonu. Sam zawodnik chętnie wróciłby do ojczyzny, ale władze Realu uznały, że kolejny rok w Argentynie nie będzie odpowiednim krokiem. Mimo to wypożyczenie pozostaje koniecznością ze względu na dużą konkurencję o miejsce w składzie u Jose Mourinho.

Głównym faworytem do pozyskania 18-latka stała się Fiorentina, która mocno o niego zabiega. Gra w Serie A ma pomóc Argentyńczykowi w nauce taktyki, dostosowaniu się do tempa gry i radzeniu sobie z presją. Królewscy chcą powtórzyć manewr z Endrickiem, który w zeszłym sezonie zanotował udane wypożyczenie do Olympique Lyon.

Dla klubu z Santiago Bernabeu kluczowe będzie uzyskanie gwarancji, że nowy pracodawca da nastolatkowi szansę na regularną grę. Wybór docelowego zespołu ma nastąpić w najbliższych dniach.