Pogoń Szczecin może pożegnać niewypał transferowy. Jest konkretne zainteresowanie

Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Oscar Garcia

Karol Angielski może odejść z Pogoni. Napastnik na celowniku klubów z Polski i Grecji

Pogoń Szczecin rozpoczęła sezon PKO BP Ekstraklasy od porażki na własnym obiekcie z Legią Warszawa (0:1). W drugiej kolejce zdołała się zrehabilitować i pokonała na wyjeździe Cracovię (2:0). W obu tych spotkaniach zabrakło jednak Karola Angielskiego, który nie znalazł się w kadrze meczowej.

Napastnik trafił do Szczecina w styczniu z cypryjskiego AEK-u Larnaka. Jego pierwsze miesiące w barwach Pogoni nie były szczególnie udane. W rundzie wiosennej Angielski rozegrał 11 spotkań, w których zdobył zaledwie jedną bramkę.

Wszystko wskazuje na to, że 30-latek może już tego lata zmienić klub. Według informacji przekazanych przez Daniela Trzepacza, napastnik znajduje się na liście życzeń Iraklisu Saloniki. To jednak niejedyny możliwy kierunek dla zawodnika. Angielskim interesują się również dwa krajowe kluby, w których występował już w przeszłości. Na ten moment ich nazwy nie zostały ujawnione.

Angielski ma za sobą bogatą karierę na polskich boiskach. Napastnik reprezentował między innymi barwy Radomiaka Radom, Korony Kielce, Śląska Wrocław, Piasta Gliwice oraz Wisły Płock. Na razie nie wiadomo, czy Pogoń zdecyduje się na definitywne rozstanie z napastnikiem, czy w grę wchodzić będzie wypożyczenie. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku.