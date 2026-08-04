Skrzydłowy Pogoni może odejść z klubu. Chce go były trener

18:14, 4. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Daniel Trzepacz, pogonsportnet.pl

Mads Agger, skrzydłowy Pogoni Szczecin, wkrótce może opuścić klub. Duńczyka chce były trener Portowców, Thomas Thomasberg, w zespole Odense. Informacje w tej sprawie przekazał Daniel Trzepacz z "pogonsportnet.pl".

Piłkarze Pogoni Szczecin
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Niewypał transferowy może odejść z Pogoni jeszcze tego lata

Pogoń Szczecin na inaugurację nowego sezonu przegrała przed własną publicznością z Legią Warszawa, ale w miniony weekend – a właściwie to w poniedziałek – pokonała ekipę Cracovii i wróciła na właściwie tory. To dość przyzwoity start ligi w wykonaniu zespołu, który latem znów przeszedł spore zawirowania. Wszyscy liczą więc na to, że to dopiero prognostyk przed resztą kampanii.

Niemniej nadal wiele dzieje się w kwestii transferowej. Do klubu dołączyć mogą nowi zawodnicy, ale okazuje się, że szykowane są także odejścia. Według informacji, które przekazał Daniel Trzepacz z „pogonsportnet.pl”, z klubem ze Szczecina pożegnać może się Mads Agger. Skrzydłowy Pogoni Szczecin znalazł się bowiem na celowniku Thomas Thomasberg, który obecnie prowadzi ekipę Odense. Jak przekazał dziennikarz, o Duńczyka pytały także inne kluby z Polski.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Mads Agger w tym sezonie rozegrał 28 minut. W sumie jednak w barwach Portowców wystąpił 13 razy i zdobył tylko jednego gola. Plany związane z jego transferem były jednak znacznie większe, gdyż 26-latek świetnie spisywał się w swojej rodzimej lidze. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 1,2 miliona euro.

Zobacz także: PZPN zdecydował ws. poparcia dla Infantino. A jednak