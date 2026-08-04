Skrzydłowy Pogoni może odejść z klubu. Chce go były trener

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Niewypał transferowy może odejść z Pogoni jeszcze tego lata

Pogoń Szczecin na inaugurację nowego sezonu przegrała przed własną publicznością z Legią Warszawa, ale w miniony weekend – a właściwie to w poniedziałek – pokonała ekipę Cracovii i wróciła na właściwie tory. To dość przyzwoity start ligi w wykonaniu zespołu, który latem znów przeszedł spore zawirowania. Wszyscy liczą więc na to, że to dopiero prognostyk przed resztą kampanii.

Niemniej nadal wiele dzieje się w kwestii transferowej. Do klubu dołączyć mogą nowi zawodnicy, ale okazuje się, że szykowane są także odejścia. Według informacji, które przekazał Daniel Trzepacz z „pogonsportnet.pl”, z klubem ze Szczecina pożegnać może się Mads Agger. Skrzydłowy Pogoni Szczecin znalazł się bowiem na celowniku Thomas Thomasberg, który obecnie prowadzi ekipę Odense. Jak przekazał dziennikarz, o Duńczyka pytały także inne kluby z Polski.

Mads Agger w tym sezonie rozegrał 28 minut. W sumie jednak w barwach Portowców wystąpił 13 razy i zdobył tylko jednego gola. Plany związane z jego transferem były jednak znacznie większe, gdyż 26-latek świetnie spisywał się w swojej rodzimej lidze. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 1,2 miliona euro.

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