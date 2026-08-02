Barcelona zdecydowała ws. transferu Osimhena

Victor Osimhen pozostaje jednym z najbardziej rozchwytywanych napastników na rynku transferowym, ale wszystko wskazuje na to, że nie trafi do Barcelony.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Wysokie oczekiwania finansowe odstraszyły Barcelonę

Jak informuje kataloński „Sport”, Barcelona od kilku tygodni zbierała informacje na temat sytuacji Victora Osimhena. Blaugrana szuka nowego środkowego napastnika, jednak nazwisko Nigeryjczyka nie znajduje się już na liście celów.

Powodów takiej decyzji jest kilka. Pierwszym są wymagania finansowe zawodnika. Osimhen oczekuje pensji na poziomie około 15 milionów euro za sezon i nie zamierza obniżać swoich oczekiwań. To kwota, która znacznie przekracza możliwości finansowe Barcelony.

Według hiszpańskiego dziennika w klubie zwracają uwagę także na kwestie pozasportowe. Władze Barcelony mają obawy, że charakter napastnika mógłby negatywnie wpłynąć na atmosferę w szatni. Z tego względu zdecydowano, że transfer nie będzie kontynuowany, mimo bardzo dobrych statystyk zawodnika.

Na tej sytuacji może skorzystać Tottenham. Londyński klub jest wymieniany jako jeden z głównych kandydatów do pozyskania Osimhena, którego transfer ma kosztować około 75 milionów euro.

Barcelona nadal rozgląda się za nowym napastnikiem, ale obecnie bliżej jej do innych rozwiązań. Jednym z zawodników, którego sytuacja pozostaje monitorowana, jest Dusan Vlahović. Serb ma być gotowy poczekać na ewentualny ruch katalońskiego klubu, mimo że otrzymał atrakcyjną ofertę z Besiktasu.