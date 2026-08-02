Cody Gakpo chce przejść do ligowego rywala Liverpoolu

20:44, 2. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Graeme Bailey / TEAMtalk

Cody Gakpo jest chętny na przeprowadzkę do Tottenhamu Hotspur. Liverpool wolałby jednak zatrzymać skrzydłowego - podaje Graeme Bailey z portalu TEAMtalk.

Cody Gakpo
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BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Cody Gakpo

Tottenham Hotspur pozyska Cody’ego Gakpo?

Cody Gakpo jest łączony z opuszczeniem Liverpoolu podczas trwającego letniego okienka transferowego. Media coraz częściej spekulują na temat możliwej przeprowadzki 26-letniego skrzydłowego do innego klubu Premier League. Od dłuższego czasu zainteresowanie lewym napastnikiem wykazuje bowiem Tottenham Hotspur, który chce wzmocnić siłę ofensywną przed nowym sezonem.

Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Graeme Bailey z portalu „TEAMtalk”. Według wspomnianego dziennikarza Gakpo jest otwarty na przenosiny do londyńskiego zespołu i chętnie podjąłby nowe wyzwanie. Mimo pozytywnego nastawienia samego zawodnika, Liverpool nie zamierza łatwo rozstawać się z etatowym reprezentantem Holandii i wolałby zatrzymać go w swoich szeregach.

Ceniony atakujący występuje w barwach drużyny The Reds od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Anfield Road z PSV Eindhoven za ponad 42 miliony euro. W poprzedniej kampanii rozegrał 52 spotkania, zdobył dziewięć bramek i zanotował sześć asyst. Kontrakt skrzydłowego z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, dlatego ewentualny transfer wymagałby wysokiej oferty.

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