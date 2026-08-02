Kontuzja w Legii Warszawa. Papszun komentuje

20:15, 2. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Legia.net

Robert Deziel Junior nabawił się kontuzji w trakcie spotkania Legia Warszawa - Zagłębie Lubin. Głos w tej sprawie zabrał Marek Papszun, który uważa, że uraz defensor nie jest bardzo poważny.

Marek Papszun
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Robert Doziel Junior kontuzjowany. Marek Papszun: nie wygląda to na nic bardzo poważnego

Legia Warszawa w niedzielne popołudnie mierzyła się z Zagłębiem Lubin w ramach 2. Kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Podopieczni Marka Papszuna stanęli na wysokości zadania, choć od czwartej minuty niespodziewanie przegrywali. Stołeczny zespół jednak później wpakował trzy gole i ostatecznie sięgnął po komplet punktów.

W trakcie spotkanie z Zagłębiem Lubin kontuzji nabawił się Robert Deziel Junior, który w końcówce musiał zostać zmieniony. W pomeczowej rozmowie z mediami Marek Papszun wypowiedział się na temat sytuacji zdrowotnej obrońcy Legii Warszawa. Szkoleniowiec jest spokojny i nie uważa, że kontuzja jest bardzo poważna.

Jeżeli chodzi o zdrowie Deziela, to zobaczymy po diagnostyce. Ciężko mówić o tym zaraz po meczu. Na pewno nie wygląda to na nic bardzo poważnego, ale nawet drobne urazy potrafią być problematyczne. Poczekamy na badania i wtedy przekażemy oficjalny komunikat – powiedział Marek Papszun cytowany przez serwis Legia.net.

Tego lata Robert Deziel Junior trafił do Legii Warszawa. Do tej pory amerykański defensor rozegrał dwa spotkania w koszulce stołecznego zespołu i zaprezentował się nadspodziewanie dobrze.

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