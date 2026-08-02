Flick ubolewa nad jego odejściem z Barcelony. „Będzie go brakowało”

Hansi Flick żałuje, że Barcelona pożegnała Marcusa Rashforda. Anglik liczył, że klub wykupi go po okresie wypożyczenia, ale tak się nie stało. Najprawdopodobniej znów będzie grał dla Manchesteru United.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick cenił współpracę z Rashfordem

Marcus Rashford spędził miniony sezon na wypożyczeniu w Barcelonie. Zaprezentował się z niezłej strony, notując w 49 meczach 14 goli oraz 11 asyst. Wspólnie z drużyną sięgnął po mistrzostwo oraz Superpuchar Hiszpanii.

Wydawało się, że Barcelona skorzysta z opcji wykupu, która wynosiła około 30 milionów funtów. Ostatecznie się na to nie zdecydowała, choć próbowała wynegocjować inne warunki, zatrzymując go w ramach kolejnego wypożyczenia lub kupując za niższą kwotę. Stronom nie udało się dogadać, zatem Duma Katalonii postawiła na Anthony’ego Gordona, którego sprowadziła z Newcastle United. Dołączył do niej także Karim Adeyemi.

Na transfer Rashforda nie ma już szans. Hansi Flick nie ukrywa, że żałuje jego odejścia, ponieważ cenił współpracę z angielskim gwiazdorem. Uważa, że drużynie będzie brakowało gracza o jego charakterystyce.

– Naprawdę doceniałem współpracę z nim. Nigdy nie wiesz, co wydarzy się z zawodnikami wypożyczonymi. Nasza sytuacja też nie jest prosta, ale bardzo doceniam pracę z nim, to fantastyczny piłkarz i człowiek. Drużynie również go brakuje, będę za nim tęsknił, ale takie jest życie – przekazał trener Barcelony.

Wiele wskazuje na to, że Rashford wróci na Old Trafford, gdzie będzie grał w kolejnym sezonie. Wciąż łączy się go z transferem, ale niewiele klubów jest w stanie sprostać zarobkom, które otrzymuje w Manchesterze United.