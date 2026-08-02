Flick ubolewa nad jego odejściem z Barcelony. „Będzie go brakowało”

Flick cenił współpracę z Rashfordem
Marcus Rashford spędził miniony sezon na wypożyczeniu w Barcelonie. Zaprezentował się z niezłej strony, notując w 49 meczach 14 goli oraz 11 asyst. Wspólnie z drużyną sięgnął po mistrzostwo oraz Superpuchar Hiszpanii.
Wydawało się, że Barcelona skorzysta z opcji wykupu, która wynosiła około 30 milionów funtów. Ostatecznie się na to nie zdecydowała, choć próbowała wynegocjować inne warunki, zatrzymując go w ramach kolejnego wypożyczenia lub kupując za niższą kwotę. Stronom nie udało się dogadać, zatem Duma Katalonii postawiła na Anthony’ego Gordona, którego sprowadziła z Newcastle United. Dołączył do niej także Karim Adeyemi.
Na transfer Rashforda nie ma już szans. Hansi Flick nie ukrywa, że żałuje jego odejścia, ponieważ cenił współpracę z angielskim gwiazdorem. Uważa, że drużynie będzie brakowało gracza o jego charakterystyce.
– Naprawdę doceniałem współpracę z nim. Nigdy nie wiesz, co wydarzy się z zawodnikami wypożyczonymi. Nasza sytuacja też nie jest prosta, ale bardzo doceniam pracę z nim, to fantastyczny piłkarz i człowiek. Drużynie również go brakuje, będę za nim tęsknił, ale takie jest życie – przekazał trener Barcelony.
Wiele wskazuje na to, że Rashford wróci na Old Trafford, gdzie będzie grał w kolejnym sezonie. Wciąż łączy się go z transferem, ale niewiele klubów jest w stanie sprostać zarobkom, które otrzymuje w Manchesterze United.