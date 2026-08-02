Chiesa zmienia decyzję. Taka będzie jego przyszłość

Federico Chiesa jest coraz bliżej pozostania w Liverpoolu na kolejny sezon. Choć reprezentant Włoch był łączony z powrotem do Serie A oraz transferem do Atletico Madryt, obecnie jego priorytetem jest walka o miejsce w składzie The Reds.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Chiesa chce przekonać nowego trenera

Jak informuje „Calciomercato.it”, jeszcze kilka tygodni temu odejście Federico Chiesy z Liverpoolu wydawało się niemal przesądzone. Sytuacja zmieniła się jednak po zmianie na stanowisku trenera.

Nowy szkoleniowiec Andoni Iraola ma dać włoskiemu skrzydłowemu szansę na nowy początek. Chiesa chce wykorzystać tę okazję i udowodnić, że stać go na regularną grę w Premier League. Wcześniej Slot nie był zwolennikiem jego talentu, a do tego liczne kontuzje sprawiały, że jego czas gry był mocno ograniczony. Teraz może się to jednak zmienić.

W ostatnich tygodniach 27-latek był łączony z powrotem do Włoch, gdzie wcześniej występował w Fiorentinie i Juventusie. Zainteresowanie jego transferem wykazywało również Atleico Madryt prowadzone przez Diego Simeone.

Na ten moment wszystko wskazuje jednak na to, że Chiesa pozostanie na Anfield. Choć letnie okno transferowe potrwa do końca sierpnia i nie można wykluczyć niespodziewanych zwrotów akcji, reprezentant Włoch zamierza skupić się na walce o miejsce w składzie Liverpoolu, zamiast szukać nowego klubu. Jego kontrakt z The Reds obowiązuje do czerwca 2028 roku.