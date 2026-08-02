Victor Osimhen wróci do topowej ligi? Potentat walczy o jego podpis

Victor Osimhen jest coraz poważniej łączony z przeprowadzką do Premier League. Chrapkę na jego sprowadzenie ma nie tylko Tottenham Hotspur, ale także Chelsea - donosi Ekrem Konur.

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Chelsea poluje na Victora Osimhena

Victor Osimhen podczas trwającego letniego okienka transferowego może zmienić barwy klubowe. 27-letni napastnik od kilku sezonów prezentuje znakomitą formę, będąc jedną z największych gwiazd Galatasaray Stambuł oraz całej ligi tureckiej. Niewykluczone, że reprezentant Nigerii już wkrótce wróci do jednej z czołowych europejskich lig po udanym okresie spędzonym nad Bosforem.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Osimhen może niedługo trafić do Premier League. W ostatnich dniach napastnik był łączony z Tottenhamem Hotspur, a teraz do walki o jego podpis miała dołączyć również Chelsea. Galatasaray wycenia swoją gwiazdę na około 65 milionów euro, dlatego zainteresowane kluby muszą liczyć się z bardzo dużym wydatkiem.

Nigeryjski atakujący występuje w zespole Lwów od dwóch lat. W poprzednim sezonie rozegrał 33 mecze, zdobył 22 bramki i zanotował 8 asyst. W swojej karierze reprezentował również barwy SSC Napoli, Wolfsburga, LOSC Lille oraz Royalu Charleroi. Największym sukcesem skutecznego snajpera pozostaje zdobycie mistrzostwa Włoch w kampanii 2022/2023.