Legenda nie ma wątpliwości. Palmer trafi do tego giganta

20:32, 2. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Metro

William Galas wypowiedział się na temat przyszłości klubowej Cole'a Palmera. Były francuski piłkarz uważa, że w przyszłości zawodnik opuści Chelsea i wyląduje w Manchesterze United.

Cole Palmer
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Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Cole Palmer

William Gallas: Cole Palmer na pewno trafi do Manchesteru United

Cole Palmer od wielu miesięcy znajduje się w centrum zainteresowania mediów transferowych. Anglik był łączony z kilkoma europejskimi gigantami, ale ostatecznie zdecydował się pozostać w Chelsea. Wszystko wskazuje na to, że przynajmniej przez najbliższy sezon nadal będzie jednym z liderów The Blues.

Głos na temat przyszłości reprezentanta Anglii zabrał William Gallas. Były obrońca Chelsea jest przekonany, że Palmer prędzej czy później opuści Stamford Bridge. Zdaniem Francuza kolejnym przystankiem w karierze pomocnika będzie Manchester United, któremu zawodnik ma od dawna kibicować.

Nie sądzę, że Cole Palmer odejdzie teraz. Nie nadszedł jeszcze odpowiedni czas. Ale na pewno trafi do Manchesteru United w przyszłości, skoro jest wielkim fanem tego klubu i marzy o tym, aby grać dla Manchesteru United. Na pewno tam pójdzie, ale nie sądzę, że stanie się to teraz – stwierdził William Gallas cytowany przez dziennik Metro.

Myślę, że musi rozegrać jeszcze jeden wielki sezon, taki jaki miał dwa lata temu, przed problemami z kontuzjami. Wtedy będzie mógł odejść – dodał były reprezentant Francji.

Cole Palmer do tej pory rozegrał 131 spotkań w koszulce Chelsea. Anglik zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 54 trafienia, a także zaliczył 32 asysty.

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