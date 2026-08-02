Mourinho zauroczony gwiazdą Realu. Ma wiele do udowodnienia

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Gonzalo Garcia i Trent Alexander-Arnold

Alexander-Arnold chce się odbić od dna po mundialu

Real Madryt pod wodzą Jose Mourinho przygotowuje się do nowego sezonu. Dwa ostatnie lata były dla hiszpańskiego giganta zupełnie nieudane – nie zdobył bowiem choćby jednego trofeum, dając się stłamsić Barcelonie. Władze klubu postawiły tym samym na doświadczonego Portugalczyka, który po ponad dekadzie wrócił na Santiago Bernabeu. Z miejsca zażyczył sobie jakościowych wzmocnień składu, a pion sportowy odpowiedział transferami Marca Cucurelli, Ibrahimy Konate, Denzela Dumfriesa czy Bernardo Silvy. Wiele wskazuje na to, że do zespołu wkrótce dołączą też Rodri oraz Yan Diomande.

Część zawodników nie wróciła jeszcze do treningów po mistrzostwach świata. Od samego początku przygotowań z drużyną jest natomiast Trent Alexander-Arnold, który może czuć się pokrzywdzony przez Thomasa Tuchela. Defensor nie dostał bowiem powołania do reprezentacji Anglii na mundial, nawet mimo licznych problemów związanych z obsadą jego pozycji. Kibice oczywiście domagali się angażu gwiazdora Realu Madryt, ale selekcjoner pozostał niewzruszony i stawiał na innych, mniej medialnych graczy.

Alexander-Arnold chce to natomiast przekuć w coś pozytywnego. Świadczą o tym informacje podane przez „Marcę”, według których Anglik trenuje bardzo ciężko i szczególnie imponuje swoją pracą Mourinho. Portugalczyk widzi w nim potencjalnego lidera zespołu i jedną z najważniejszych postaci.