Real Madryt ma nowy priorytet transferowy. Nie chodzi o Michaela Olise

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Rodri priorytetem transferowym Realu Madryt

Real Madryt tego lata do tej pory sprowadził kilku bardzo ciekawych zawodników. Nikt nie ma wątpliwości, że za Królewskimi bardzo słaba kampania i właśnie nowe twarze mają zapewnić zmianą przed zbliżającymi się rozgrywkami. Wiadomo jednak także, że to jeszcze nie koniec. Tego lata pozyskanie Michaela Olise zdaje się być bardzo trudne do realizacji, ale okazuje się, że jest nowy priorytet.

Według informacji, które przekazał Patrick Berger ze „Sky Sport”, Real Madryt uczynił Rodriego swoim nowym priorytetem transferowym na drugą połowę letniego okienka transferowego. Co więcej, sam gwiazdor Manchesteru City miał już dać zielone światło na przenosiny do stolicy Hiszpanii. Królewscy teraz negocjują z nim warunki kontraktu, a następnie przedstawią ofertę władzom zespołu z Premier League.

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Rodri w zakończonym sezonie rozegrał w sumie 33 mecze, w których zdobył dwie bramki. Łącznie ten 30-letni defensywny pomocnik, który na swoim koncie ma Złotą Piłkę, rozegrał prawie 300 spotkań dla zespołu Manchesteru City. W przeszłości związany był z Atletico Madryt. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 50 milionów euro. Na koncie Rodriego jest 70 gier w reprezentacji La Furia Roja.

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