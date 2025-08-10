Barcelona wskazała następcę Lewandowskiego. Hansi Flick wybrał

Barcelona w niedzielę (10 sierpnia) zmierzy się z włoskim Como 1907 w meczu o Puchar Joana Gampera. W spotkaniu nie zagra kontuzjowany Robert Lewandowski, a Hansi Flick ma postawić w ataku na nowego zawodnika.

Associated Press Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick szykuje zmiany

FC Barcelona zmierzy się z Como 1907 w meczu o Puchar Joana Gampera. Spotkanie zaplanowano na niedzielę, 10 sierpnia, o godzinie 21:00. To będzie ostatni sprawdzian mistrzów Hiszpanii przed startem nowego sezonu La Liga, który rozpocznie się już w połowie sierpnia. Katalończycy na inaugurację rozgrywek zagrają na wyjeździe z RCD Mallorca, z drużyną, z którą nie przegrali od 2009 roku.

Podczas przygotowań do sezonu Robert Lewandowski strzelił dwa gole, ale obecnie napastnik zmaga się z kontuzją mięśnia dwugłowego uda. Według doniesień dziennikarza Javiego Miguela, przewidywany czas powrotu Polaka to najwcześniej przed przerwą na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji. Później Tomasz Włodarczyk z „Meczyków” przekazał nieco bardziej optymistyczny scenariusz, sugerując, że Lewandowski może wrócić do gry już na drugą kolejkę ligową.

Mimo to trener Hansi Flick musi podjąć decyzję, kto zastąpi Lewandowskiego w ataku na mecz z włoskim Como. Według informacji katalońskiego dziennika „Sport”, w linii ataku może Marcus Rashford, który latem został wypożyczony z Manchesteru United. Choć Anglik najczęściej gra jako skrzydłowy, ma także doświadczenie z gry na pozycji „dziewiątki”.

Rashford to wychowanek Czerwonych Diabłów. Jednak jego kariera na Old Trafford ostatnio znalazł się na mocnym zakręcie. W rundzie wiosennej poprzedniego sezonu spędził czas na wypożyczeniu w Aston Villi, gdzie w 17 meczach zdobył cztery bramki i dołożył sześć asyst. Anglik w niedzielnym meczu z Como ma zagrać obok Lamine Yamala i Raphinhy.

Przewidywany składy Barcelony na Como:

Barcelona: Joan Garcia – Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde – De Jong, Pedri, Gavi – Yamal, Rashford, Raphinha